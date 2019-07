La France réussit son entrée dans l'Euro U19 face à la République Tchèque

VLA

Cocotcheco.L'équipe de France U19 débutait ce lundi soir son Euro en Arménie face à la République Tchèque. Et les hommes de Lionel Rouxel ont parfaitement réussi leur entrée en lice en s'imposant (3-0) face à un adversaire qui était en théorie le plus dangereux de leur groupe.Les jeunes bleus ont plié l'affaire grâce à leurs attaquants, avec un doublé du lillois Alexis Flips (41, 48) et un but du stéphanois Charles Abi (52). A noter également l'excellente prestation du lyonnais Théo Ndicka, très dangereux sur son côté gauche et auteur d'une passe décisive sur le dernier but. Grâce à cette victoire, la France prend la tête de son groupe et affrontera par la suite l'Irlande ainsi que la Norvège dans la phase de poules.Départ canon.