La France repasse devant le Portugal au coefficient UEFA

La France reprend sa 5e place au coef UEFA, les portugais l’auront gardé 3 semaines 89,498 81,713 64,616 62,6241 45,081 44,549 34,900 — Zagrenko (@za_gris_tot) September 16, 2021

Chassé croisé dans le sens des départs.Les résultats européens de certains clubs français ont peut-être déçu cette semaine, mais le bilan reste correct. Surtout comparé aux années passées. Sur les six escouades engagées, deux ont gagné et les quatre autres n’ont pas perdu. Résultat, la France remonte sur la cinquième marche du coefficient UEFA, cocorico ! Avec 45,081 points, un demi-point sépare les clubs tricolores des Portugais (44,549). On dit merci à l'Ajax qui a explosé le Sporting, mais aussi à l'Etoile rouge et l'Atlético de Madrid. Une marge très fine qu’il faudra veiller à agrandir dans les semaines à venir.Pour dégonfler les melons tricolores, un petit coup d'œil au classement des clubs suffit. Le PSG est huitième, Lyon 23, mais pour le reste... Au 49rang, l'OM s'est fait dépasser par Copenhague. Rennes (61) est bloqué entre l'AEK Athènes et le Sheriff Tiraspol alors que Lille (68) est à égalité avec l'APOEL Nicosie. Enfin Monaco, surprenant 98est dans les rétros de Maribor et Limassol. Voilà voilà.