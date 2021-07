La France renverse l'Afrique du Sud au bout d'un match fou

Menée par trois fois, l'équipe de France s'est imposée dans le temps additionnel de ce deuxième match du groupe A contre l'Afrique du Sud (4-3). Une victoire obtenue dans la douleur grâce à un triplé d'André-Pierre Gignac et une réalisation salvatrice de Téji Savanier.

France (4-2-3-1) : Bernardoni - Michelin, Kalulu, Nkounkou, Caci - Savanier, Tousart (Nordin, 68e) - Thauvin (Beka Beka, 69e), Kolo Muani, Mbuku (Le Fée, 61e) - Gignac. Entraîneur : Sylvain Ripoll.

Afrique du Sud (3-5-2) : Williams - Mohamme, Fleurs, Malepe - Frosler (Mukumela, 83e), Cele, Ngcobo (Mahlatsi, 65e), Mokoena (Monyane, 83e), Kodisang (Mosele, 77e) - Magkopa, Singh. Entraîneur : David Notoane.

Par Adel Bentaha

Dans l'obligation de ne pas perdre pour rester en vie dans ces JO après la rouste subie face au Mexique la semaine dernière , l'équipe de France a longtemps pensé que l'aventure allait s'arrêter ce dimanche dans une rencontre longtemps dominée par l'Afrique du Sud. Puis, il y a eu André-Pierre Gignac, auteur d'un triplé, à chaque fois pour recoller au score, et une réalisation salvatrice de son copain Téji Savanier pour offrir un succès précieux et inespéré aux Bleus (4-3).Malgré dix premières minutes prometteuses côté français, c’est bien l’Afrique du Sud qui prend les choses en main. La qualité technique des hommes de David Notoane tranche nettement avec les errements bleus, Evidence Magkopa étant même tout proche d’ouvrir le score d’un missile sur le poteau (23). Le rythme soutenu imposé par les Sud-Africains impressionne, malgré la chaleur bouillonnante du Stadium de Saitama. À l’inverse, les espaces laissés par la charnière Kalulu-Nkounkou sont énormes et laissent tout le loisir à Kobamelo Kodisang de s’infiltrer dans la surface, avant de buter sur Paul Bernardoni (27), puis à Nkosingiphile Ngcobo de voir sa frappe passer au dessus (28). Dominée, l’équipe de France réagit par à-coups. À la demi-heure de jeu, André-Pierre Gignac croit en l’ouverture du score mais l’attaquant des Tigres est signalé hors-jeu. Accalmie de courte durée, puisque dans la foulée Lucas Tousart se rend coupable d’une légère faute sur Kodisang dans la surface (41). La tentative de Luther Singh s'écrase finalement sur la barre et laisse les Tricolores en vie à la pause (0-0). Un petit miracle.Au retour des vestiaires, un léger mieux se fait sentir dans les rangs de Sylvain Ripoll mais pas pour bien longtemps. Un simple ballon dans la profondeur, entraîne une mésentente entre Clément Michelin et Bernardoni, permettant à Kodisang de pousser le cuir au fond. Mais comme à chaque fois, la lumière vient de Dédé Gignac, qui, quelques minutes après, profite d’un gros travail de Randal Kolo Muani sur la gauche pour ramener les siens dans le match. Ce but ne réveille pourtant aucunement des Bleus à la peine physiquement et manquant cruellement de mordant au moment d’approcher les dix-huit mètres adverses. Lesle comprennent et saisissent l’opportunité de repasser devant grâce à un centre de Kodisang, repris au premier poteau par Magkopa. Rebelote sur la remise en jeu, qui voit Michelin déborder côté droit et se rattraper de son erreur en déposant son ballon sur le crâne de GignacLa rencontre se débride totalement avec des défenseurs à la rue. C’est d’ailleurs ce qu’a dû se dire Teboho Mokoena au moment d’envoyer une mine dans la lucarne de Bernardoni. C’était heureusement sans compter sur le mental en titane d’APG, qui inscrit son triplé en transformant un penalty obtenu par Arnaud Nordin découpé par Ronwen Williams. Le clou du spectacle : c’est Téji Savanier qui le plante. Seul dans la surface, le Montpelliérain contrôle de la poitrine et reprend idéalement son ballon à ras-de-terre pour sortir l’équipe de France d’une soirée aussi angoissante qu’excitante, alors que Luke Fleurs manquera le pion du 4-4 dans les secondes suivantes. Incroyable, mais vrai : les Bleus tiennent leur première victoire dans le tournoi et peuvent croire en une qualification - à condition de montrer autre chose sur le terrain - avant de se frotter au Japon la semaine prochaine.