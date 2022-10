La France prend de l'avance à l’indice UEFA

ALB

Chapeau aux Néerlandais et Portugais pour avoir fait pire que les clubs français.On a beau se dire chaque semaine que la France se ridiculise aux yeux de l’Europe, à l'image de Monaco Nantes et Nice pas plus tard que jeudi soir, la cinquième place du classement de l’indice UEFA ne devrait pourtant pas quitter l'Hexagone(54,664 points). La victoire de l’OM face aux Portugais du Sporting CP a en effet servi l'intérêt national, pour accroitre un peu plus l’avance sur les Lusitaniens (septièmes, 50,216 pts) qui ont pris 0,180 points de moins lors de ce triptyque européen, et sur les Pays-Bas, désormais distancés de 0,230 points supplémentaires (sixièmes, 52,500 points). Les écarts sont restés plutôt équilibrés depuis ce début de campagne 2022-2023, la France s'éloignant même un peu des Néerlandais et laissant à distance les Portugais après les doubles confrontations du PSG et de l’OM, face à Benfica et au Sporting donc. Une cinquième position cruciale, puisqu’elle permettra d’attribuer quatre places dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions, au pays qui occupera celle-ci en fin de saison.Il faudra alors absolument élever le niveau.