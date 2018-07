La France, premier fournisseur de joueurs au Mondial

10

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Championne du monde !Oubliez les trente-deux équipes participantes. Si l'on se réfère au lieu de naissance des joueurs de cette Coupe du monde, ce ne sont pas moins de quarante-sept pays qui sont présents en Russie, comme le rapporteEt à ce petit jeu, c'est la France qui représente le plus gros contingent, avec 50 joueurs, soit un total de 6,8% du total des forces en présence. Viennent ensuite le Brésil (28 joueurs), puis l'Allemagne et la Suède (25 chacune).Si l'on excepte Steve Mandanda et Samuel Umtiti – respectivement nés au Zaïre et au Cameroun – il y a donc 21 joueurs du groupe bleu nés dans l'Hexagone. Soit huit de moins que le groupe « étranger » , qui représente donc 29 joueurs.Le pays à accueillir le plus de Français de naissance est la Tunisie (9 joueurs), suivie du Sénégal, à égalité avec le Maroc (8 chacun). Le Maroc est d'ailleurs l'équipe qui compte le plus de joueurs nés hors du territoire, avec 21 représentants sur 23.Le fameux village global.