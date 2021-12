La France première au classement UEFA de la saison en cours

?? Témoin du très bon comportement des clubs français en Europe, la France a tout simplement raflé le plus de points à l'indice UEFA cette saison. ?? 15,417 pts??????? 15,142 pts ?? 14,800 pts ?? 14,667 pts?? 12,857 pts ?? 12,500 pts ?? 9,917 ptshttps://t.co/id86AqNreJ — RMC Sport (@RMCsport) December 10, 2021

Tremble Vieux Continent, tremble.Les clubs de Ligue 1 rayonnent sur la scène européenne depuis de nombreuses semaines. À commencer par le LOSC, qui a terminé leader de son groupe de Ligue des champions, reléguant Salzbourg, Séville et Wolfsbourg dans son rétroviseur. Le PSG a aussi validé son ticket pour la suite de la compétition, tout comme Lyon et Monaco en Ligue Europa. Seul Marseille a déçu et sera reversé en Ligue Europa Conférence, où il retrouvera le Stade rennais. Et au niveau comptable, tout cela porte la France à un niveau jamais atteint : 15 417 points.Très concrètement, ce total place la France à la première position du classement UEFA sur la saison en cours, devant l'Angleterre et les Pays-Bas. Plus surprenant, l'Italie et l'Espagne - respectivement quatrième et cinquième - sont hors du podium, alors que l'Allemagne est la grande perdante de ces phases de poules et pointe seulement à la sixième place. Et il y a de quoi mettre encore un coup derrière la tête de l'Angleterre si Rennes parvient à battre Tottenham lors du match qui devait se jouer ce jeudi, puisque finalement reporté par l'UEFA L'Europe frissonne et elle n'a pas encore vu le RC Lens de Franck Haise ni le RC Strasbourg de Julien Stéphan.