La France peut-elle gagner la Coupe du monde 2022 ?

La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde 2022 ?

Championne du Monde en titre, la France arrive au Qatar pour défendre son titre. La mission ne sera pas simple puisque le Brésil reste à ce jour la dernière nation à avoir remporté deux Coupes du Monde consécutivement en 1958 et 1962. Annoncé comme l'un des grands favoris en 2002 après sa victoire à Paris en 1998 et lors de l'Euro 2000, la sélection tricolore avait trébuché d'entrée et n'avait pas passé la phase de groupe. La France fera certes partie des candidats au titre mais sait que le chemin s'annonce compliqué. Néanmoins, les Bleus ont de la ressource comme ils l'ont démontré après leur Euro manqué en Angleterre. En effet, les protégés de Didier Deschamps avaient su réagir en remportant la 2édition de la Ligue des Nations en dominant notamment la Belgique et l'Espagne, qui feront également partie des candidats au titre. L'adversité est élevée lors de cette édition 2022 puisque le Brésil et l'Argentine ont affiché des signes de progression évidents depuis leur échec en 2018. Au niveau européen, avec la non-qualification de l'Italie, l'Angleterre demi-finaliste en 2018 et finaliste du dernier Euro semble être un concurrent de poids pour les Bleus.Pour disputer ce Mondial, Deschamps s'est appuyé sur 10 champions du Monde en 2018 : Lloris, Mandanda, Areola, Varane, Lucas Hernandez, Pavard, Mbappé, Griezmann, Giroud ou Dembélé. Ces éléments vont apporter leur expérience et leur savoir-faire lors de cette Coupe du Monde. Cette liste révèle également les difficultés rencontrées par Didier Deschamps suite aux forfaits cumulés de Paul Pogba et Ngolo Kanté, ses deux habituels milieux de terrain. Si Aurélien Tchouaméni s'est imposé comme une valeur sûre, les Fofana, Guendouzi, Veretout paraissent encore tendres pour le niveau international. Offensivement, en revanche, le sélectionneur tricolore possède abondance de biens et a évidemment décidé de s'appuyer sur le trio champion du Monde, Mbappé, Griezmann et Giroud. L'attaquant du PSG aura à cœur de confirmer lors de ce Mondial, le talent entrevu en 2018. De leurs côtés, les Griezmann et Giroud ont vécu des passages compliqués mais sont montés en puissance depuis le début de saison. Récent vainqueur du Ballon d'Or, Karim Benzema devrait être le gros atout offensif de l'équipe de France. Le joueur du Real Madrid est un excellent finisseur mais a également cette capacité à faire briller ses coéquipiers. Absent des derniers matchs du Real sur blessure, sa condition physique sera sans doute l'une des clefs de la présence de la France en finale. Si elle sort premier de son groupe, la France devrait éviter l'Argentine en 8et ainsi être au moins 1/4 de finaliste.