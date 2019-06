La France première la tête basse

Grâce à un penalty transformé en deux fois par Wendie Renard, les Bleues terminent leur phase de poules par un neuf sur neuf obtenu dans la douleur face à de solides Nigérianes (0-1). Première du groupe A, l’équipe de France jouera son huitième de finale ce dimanche au Havre, face à un adversaire qui reste encore à déterminer.

De l’envie à l’ennui

A quoi ça tient ?

Nigeria (4-3-3) : Nnadozie - Okeke, Ohale, Ebi, Ebere - Ayinde, Okobi-Okeoghene, Chikwelu - Ordega (Nwabuoku, 84e), Oparanozie (90e), Oshoala (Imo, 85e). Sélectionneur : Thomas Dennerby.



France (4-2-3-1) : Bouhaddi - Périsset, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bilbault - Asseyi, Thiney (Geyoro, 89e), Cascarino (Le Sommer, 62e) - Gauvin (Diani, 63e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.

Par Julien Duez, au Roazhon Park

Rennes, terre de paradoxes. Alors que le Stade rennais est l’un des très rares clubs de Ligue 1 à ne pas disposer d’une section féminine (avec Nîmes et Angers), le Roazhon Park, comme la Bretagne en général, aime le football des filles. La dernières fois que les Bleues s’étaient rendues Route de Lorient, c’était pour une victoire 1-0 face à la Grèce le 3 juin 2016. Ce jour-là, ils étaient 24 835. Trois ans plus tard, l’enceinte bretonne vibre à guichets fermés pour voir Gaëtane, Amandine, Amel, Wendie et consort se qualifier pour un huitième de finale qui sera disputé chez le rival normand, au Havre, ce dimanche. Avec, on l’espère, davantage de réussite que cet affrontement face au Nigeria n’en a laissé transparaître.Comme d’habitude, Corinne Diacre n’a pas révélé son plan de jeu, question de logique. Tout au plus pouvait-on s’attendre à quelques changements dans le onze de départ au vu de la qualification déjà acquise. «» , expliquait la sélectionneuse en conférence d’avant-match. Effectivement, ce sont 7,5 titulaires habituelles (en comptant Delphine Cascarino) qui débutent la rencontre et l’équipe est compétitive comme prévu, ses 70% de possession en sont la preuve. Le problème, c’est la finition.Privée du soutien d’Eugénie Le Sommer côté gauche, Valérie Gauvin porte seule la responsabilité de l’ouverture du score sur ses épaules. Mais hélas, la Montpelliéraine se montre bien peu convaincante et manque quatre occasions franches, en plus de se faire peur en recevant un jaune en toute fin de première période pour une tentative de ciseau qui termine dans le visage d’Onome Ebi (45). A l’image de la vétérante des, les Nigérianes compensent leur faiblesse technique par une grosse présence physique dont font les frais Cascarino (28) et Bilbault (43), heureusement sans gravité à chaque fois. Quoiqu’il en soit, le score nul et vierge à la pause a de quoi inquiéter car, si les remplaçantes n’ont pas démérité - à commencer par Viviane Asseyi et son impressionnant apport défensif - force est de constater qu’une fois chamboulé, l’effectif de Corinne Diacre semble avoir du mal à retrouver ses automatismes. Même face à des équipes pourtant inférieures dans le jeu. On l’a vu contre la Thaïlande , on ne voulait plus le voir contre le Nigeria.Quand l’ennui se transforme en frustration, puis en inquiétude, le meilleur remède, c’est de revenir aux fondamentaux. C’est ainsi que Diacre fait entrer Eugénie Le Sommer à la place de Cascarino, pour la plus grande joie du Roazhon Park qui, après Griedge Mbock, savoure le plaisir de voir évoluer une deuxième Bretonne sur la pelouse (62), qui plus est dans le rôle de numéro 9, puisque Valérie Gauvin également cède sa place à Kadidiatou Diani. Hasard ou pas, le premier tir cadré de la partie intervient dans la foulée, mais la reprise tendue d’Amel Majri est bien captée par Chiamaka Nnadozie (65). Et puis quand rien ne va, il faut accepter de s’en remettre à un coup de pouce du destin. Les victoires s’obtiennent aussi parfois comme cela.Alors quand Viviane Asseyi se fait accrocher dans la surface par Ngozi Ebere (expulsée suite à un second carton rouge, 75), le public rugit lorsque Mme Borjas désigne le point de penalty après consultation de la VAR. Mais la tentative de Wendie Renard frappe le poteau droit et ce nouveau raté refroidit subitement la douceur dans laquelle baignait le Roazhon Park. La joie de Nnadozie est pourtant de courte durée puisque l’arbitre hongroise redonne une chance aux Bleues après que la gardienne soit sortie trop tôt de sa ligne. Cette fois-ci, Renard ne tremble pas, frappe en force et débloque enfin le score (1-0, 79). Ce n’est pas beau, mais cela suffit. Les Françaises terminent à la première place de leur groupe dans la douleur mais en ayant fait montre de réalisme. Comme d’habitude.