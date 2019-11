La France numéro un européen des pays exportateurs de footballeurs

QJ

La formation française s'exporte bien, merci pour elle.Dans sa Lettre hebdomadaire n°275, l’Observatoire du football CIES de Neuchâtel cartographie les origines des joueurs expatriés dans 31 championnats européens de première division. Avec 466 représentants, c'est le Brésil qui compte le plus d'expatriés en Europe (10,3% du total des expatriés). La France prend la deuxième place de ce classement, avec pas moins de 350 joueurs français évoluant dans l'un des 30 championnats - on exclut donc la Ligue 1 - analysés. Si on ne s'intéresse qu'aux cinq grands championnats, La France devance cette fois le Brésil, avec 115 expatriés contre 104 Brésiliens.Les joueurs français constituent ainsi le plus gros contingent étranger en Premier League (41 joueurs), en Bundesliga (28 joueurs) et en Liga (25 joueurs). Les expatriés français sont également les plus nombreux en Belgique, en Suisse, en Roumanie et en Turquie. On trouve en outre des joueurs français dans tous les championnats couverts sauf le Danemark.Qui a dit que le modèle français s'essoufflait ?