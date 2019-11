La France ne verra pas la finale du Mondial U17

France (4-2-3-1) : Zinga - Soppy, Kouassi, Matsima, Pembele - Ahamada, Millot (Hassan, 76e) - Lihadji, Aouchiche, Mbuku - Kalimuendo (Lepenant, 68e). Sélectionneur : Jean-Claude Giuntini.



Brésil (4-3-3) : Matheus Donelli - Yan (Sandry, 83e), Luan Patrick, Henri, Patryck - Diego Rosa (Lazaro, 71e), Daniel Cabral, Pedro Lucas (Garcia, 56e) - João Peglow, Veron, Kaio Jorge. Sélectionneur : Guilherme Dea.

La remontadinha.Triple champion du monde chez les U17, le Brésil tentera d’aller chercher une quatrième couronne après sa victoire en demi-finale contre la France au stade Bezerrão de Gama (2-3).Pourtant, les Bleuets pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score rapidement sur une merveille de passe d’Adil Aouchiche pour son coéquipier au PSG Arnaud Kalimuendo qui fait alors parler sa science du but (1-0, 6). Avant que Nathanaël Mbuku entre en piste en s’amusant de toute la défense brésilienne avant de tromper sereinement Matheus Donelli (2-0, 13). Solide, la formation de Jean-Claude Giuntini semble alors intouchable même si elle profite d’un coup de pouce de la VAR pour voir l’arbitre annuler le penalty offert au Brésil (44).Sauf que le football est un sport qui dure 90 minutes. Et ça, les Brésiliens l’ont bien compris en revenant des vestiaires avec l’envie d’en découdre. Un surplus de motivation qui se traduit par un pion de renard des surfaces du serial buteur Kaio Jorge à l'affût d’un premier coup de casque d'Henri (2-1, 62). De quoi chauffer le public brésilien et faire grelotter les jambes des Bleuets qui encaissent un second pion sur une demi-volée de Gabriel Veron (2-2, 76). Une égalisation qui va finalement booster les Français. Sauf que Isaac Lihadji touche le poteau alors qu’il était seul à un mètre du but vide (78) et Tanguy Kouassi a, lui, vu son but être refusé par la VAR pour une position de hors-jeu (87). Un malheur n’arrivant jamais seul, Lazaro, sur l’action suivante, profite d’une défense friable pour offrir la victoire au Brésil sur une belle frappe au premier poteau (2-3, 88).Cruel pour les Bleuets qui pourront toujours aller chercher la médaille de bronze face aux Pays-Bas. Tandis que le Brésil, lui, affrontera le Mexique en finale.