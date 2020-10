La France éteint la Croatie

Dominateurs en première période et cruellement efficaces en seconde mi-temps, les Bleus ont tenu leur rang, face à une Croatie combative, mais trop limitée collectivement.

Le théâtre de France

Du vide et du génie

Croatie (4-2-3-1) :Livaković - Barisic, Vida, Lovren, Uremovic - Modrić, Badelj (Kovačić, 46e) - Pašalić (Brekalo, 46e), Vlašić (Kramarić, 80e), Perišić (Braderic, 78e) - Petković (Budimir, 61e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.



France(4-3-1-2) : Lloris - Digne (Hernandez, 82e), Lenglet, Varane, Mendy - Rabiot (Pogba, 74e), Nzonzi, Tolisso (Camavinga, 63e) - Griezmann (Giroud, 83e) - Mbappé, Martial (Coman, 63e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

Par Adrien Candau

On ne sait pas si on doit parler de malédiction, mais les statistiques sont implacables. Avant la rencontre de ce mercredi soir, la Croatie n'avait jamais battu la France en sept confrontations. Ce 14 octobre 2020 n'a pas fait exception, alors que les Bleus ont une nouvelle fois couché les. Sans briller, mais avec une efficacité remarquable. Une soirée comme une autre dans la vie de Didier Deschamps, évidemment.Ce mercredi soir, Covid ou pas, la Croatie va au théâtre. Sept mille spectateurs se sont massés dans les travées du stade Maksimir, mais le lever de rideau ne sera pas du genre à flatter la sensibilité artistique du public des. Dès la 8minute, Griezmann voit un centre dévié de Mendy lui retomber dans les pieds, et vient gâcher le spectacle local, en envoyant un énorme cachou dans la lulu de Livaković. Dur pour la Croatie, dont le registre semble longtemps trop pauvre pour donner la réplique aux gars de Deschamps. Discret dans l'entrejeu, Modrić bafouille son texte comme un acteur d'une série AB Productions, quand l'alignement de l'axe central croate, Lovren-Vida, a tout d'une mise en scène pauvrement exécutée. Pas fous, Martial et Mbappé en profitent, et le second, bien servi par son compère, est tout proche de doubler la mise dans la surface. C'est seulement après la demi-heure de jeu que le monologue des Bleus s'arrête enfin et que la sélection au damier retrouve un second souffle. Perišić accapare alors la scène, déborde sur son côté gauche pour servir Pašalić, et seule une parade réflexe de Lloris empêche la Croatie d'égaliser. La tirade est bien sentie, mais c'est encore la France qui dicte l'intrigue. Les Bleus remettent tranquillement la patte sur la balle, et le premier acte s'achève finalement sans nouvelle péripétie à se mettre sous la dent.Pas satisfait de sa troupe, Zlatko Dalić change deux de ses acteurs à la pause, alors que Kovačić et Brekalo entrent en scène. C'est une autre histoire qui s'écrit alors, dans le sillage d'un Modrić retrouvé. Sans surprise, c'est le capitaine croate qui décale Brekalo, dont la passe trouve Vlašić dans la surface bleue. Le numéro 13 conclut alors l'affaire, d'un extérieur du droit ingénieux. Et ensuite ? Plus rien ou presque. Du moins côté Bleu. La salle des machines française s'encroute, plombée par un duo Rabiot-Nzonzi dont les grandes cannes ont des airs de manettes bloquées. Ce qui n'a jamais empêché l'équipe de France de gagner les matchs. Comme souvent, les champions du monde n'ont besoin que d'une seule inspiration, isolée, mais géniale, pour écrire le grand final. Pogba, tout juste entré en jeu, dessine un grand ac de cercle dans le ciel du stade Maksimir, Digne envoie une merveille de centre en première intention pour Mbappé et l'attaquant du PSG n'a plus qu'à conclure l'affaire, à bout portant. Un dénouement attendu comme un grand classique vu et revu, alors que les Bleus peuvent continuer de trôner avec le Portugal tout en haut du classement du groupe A de la Ligue des nations.