La France et le bonnet Danemark

S'ils doivent encore (se) rassurer malgré une victoire convaincante contre l'Autriche ou un effectif décimé, les Bleus de Didier Deschamps peuvent aussi finir bons derniers du groupe A et être relégués. La France, qui devrait faire tourner, a donc besoin de ramener un résultat de son déplacement au Danemark. Histoire de gagner en sérénité collectivement et de marquer des points individuellement, lors de cette dernière occasion avant la Coupe du monde.

Dernière danse avant le Mondial

Une statistique pour gagner en sérénité, d'abord : invaincue depuis le 8 juin 2019, l'équipe de France n'a plus perdu sur 90 ou 120 minutes loin de chez elle sur ses dix-huit dernières sorties (douze victoires). Le chiffre est significatif, car si les Bleus conservent cette invincibilité au moins de novembre, cela voudra dire qu'ils n'ont pas été battus par le Danemark et qu'ils conservent donc leur place en Ligue A de la Ligue des nations (sauf si, en cas de nul, l'Autriche gagne contre la Croatie). Une bonne nouvelle, étant donné qu'une relégation en tant que champions en titre de la compétition ferait tache.Une bonne nouvelle, aussi, parce que la France a encore besoin de se rassurer en ces temps brumeux. Si l'extrasportif prend une place prépondérante depuis quelques semaines (affaire Paul Pogba, affaire Fédération française de football...), il convient donc de montrer de belles choses au moins sur le terrain. Même si l'effectif, déjà amputé par les blessures de nombreux cadres, continue de se décimer (forfait de Mike Maignan, forfait de Jules Koundé). Et même si le succès convaincant contre l'Autriche a permis d'augmenter le nombre de sourires, dans un groupe où l'ambiance reste plutôt bonne. Un groupe qui, par ailleurs, a vu Steve Mandanda faire son grand retour après un an de non-convocation et qui se distingue par son caractère inédit : a-t-on déjà vu, en effet, un si grand mélange de cadres et de jeunes pousses peu (ou pas du tout) habitués à l'EDF à l'approche d'un grand tournoi international ?En ligne de mire, la Coupe du monde commence ainsi à devenir l'objectif de tout un chacun : les présents au Danemark, mais aussi les absents. Certes, ces derniers ne peuvent plus gagner de points pour faire partie de la liste des 23. Mais ils peuvent observer leurs concurrents, directs ou indirects et qui ont pour certains encore tout à prouver, en perdre. C'est que parmi les joueurs actuellement à Copenhague, très peu ont déjà leur ticket composté pour le Qatar : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Benjamin Pavard, voire Christopher Nkunku, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Pour les autres, tout reste plus ou moins à faire, et Didier Deschamps va scruter avec un œil attentif les prestations de chaque outsider. Raison pour laquelle le sélectionneur devrait, en plus des blessures, faire tourner et proposer un onze sensiblement différent que lors du duel autrichien : Alphonse Areola garderait les cages, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano pourraient se placer devant lui alors qu'Eduardo Camavinga ou Mattéo Guendouzi sont des options possibles dans le même 3-4-1-2 que Nkunku compte intégrer. De son côté, Ousmane Dembélé n'est pas certain d'être physiquement apte.Équipe B ou pas, la France doit en tout cas continuer de faire peur aux adversaires à deux mois du Mondial. Avant son ultime répétition, la sensation renvoyée par l'EDF semble toujours la même malgré une LDN ratée (deux revers, deux nuls). En témoignent les propos en conférence de presse de Kasper Hjulmand, l'entraîneur danois :La mission reste, donc, la suivante : soigner ce dernier pas de danse « amicale » , pour s'élancer vers une nouvelle chorégraphie beaucoup plus ambitieuse.

Par Florian Cadu