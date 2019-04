La France enchaîne contre le Danemark

Ronronnant en première période face à un bloc bien regroupé malgré l'ouverture du score de l'excellente Cascarino, l’équipe de France féminine a accéléré dans le second acte et réduit le Danemark en miettes (4-0). Un nouveau succès bienvenu à l'approche de la Coupe du monde, quelques jours après la victoire face au Japon.

Une « Ola » made in Meinau méritée

Deuxième mi-temps plus que maîtrisée, naissance d'une raclée

France (4-2-3-1) : Bouhaddi - Torrent (Périsset, 58e), Mbock, Tounkara, Majri (Karchaoui, 77e)- Henry (Laurent, 68e), Bilbault - Cascarino (Bussaglia, 67e), Thiney (Geyoro, 76e), Le Sommer (Asseyi, 57e) - Gauvin. Entraîneur : Diacre.



Danemark (4-4-2) : Abel - Nielsen, Seweek, Ballisager, Veje - Thøgersen (Gejl, 72e), Troelsgaard (Christiansen, 73e), Pedersen, Sørensen - Nadim (Bruun, 80e), Harder. Entraîneur : Søndergaard.

Par Florian Cadu

Il fallait confirmer. Quelques jours après le 3-1 collé au Japon , il fallait enchaîner. Face au Danemark venu tenter sa chance à Strasbourg , il fallait l'emporter. Pour entretenir la dynamique, et conserver la confiance qui doivent les guider au bout de la Coupe du monde prévue à la maison cet été.Et pour mener à bien cette mission, l’équipe de France féminine pourra compter sur un de ses talents qui a su se montrer ce lundi soir : Cascarino. En un double exploit personnel, la jeune Lyonnaise de 22 ans a prouvé à son clan qu'elle pouvait représenter une belle arme offensive en dessinant le chemin de la victoire à son pays. Un peu avant la mi-temps, puis juste après : deux temps/trois mouvements, et le match était plié.La première réalisation de Cascarino, qui correspond à l'ouverture du score, intervient donc à la demi-heure de jeu. Alors que Bouhaddi vient d'éviter la mauvaise surprise devant Nadim et que Le Sommer voit sa tête passer au-dessus du cadre, l'héroïne du jour se joue de son vis-à-vis et trouve la faille.Plutôt méritée pour des Bleues dominatrices face à un bloc bien organisé, mais peu dangereux. Alors, la Meinau donne un peu de voix et se permet même une petite ola. Reste maintenant à récompenser ce public par de nouveaux tremblements de filet en deuxième période. Et sans attendre trop longtemps, si possible.Du coup, Cascarino s'exécute : au retour des vestiaires, la joueuse de l'OL laisse à peine le temps à Gauvin de tenter sa chance avant de doubler la mise d'une frappe des 25 mètres à la suite du corner obtenu par sa partenaire. Les chevaux sont lâchés : moins de cinq minutes plus tard, Mbock donne de l'ampleur au score en reprenant un ballon renvoyé par le poteau sur un tir de Le Sommer. 3-0, le Danemark est sous l'eau.De son côté, Gauvin souhaite également participer à la fête et donne de sa personne afin d'inscrire son nom au tableau d'affichage. Abnégation et ambition ont raison de l'adversaire : malgré un nouvel arrêt d' Abel , la Toulousaine trompe enfin le dernier rempart qui commence à trouver la soirée bien longue. Celle des Françaises, largement supérieures comme le résultat final et le second acte l'indiquent, s'achève par un poteau de Karchaoui et une petite revue d'effectif. Histoire de réaliser quelques tests, sous les yeux de Diacre. Avec, toujours, le Mondial en tête.