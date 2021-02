La France dégringole à l’indice UEFA

AB

Une histoire sans fin.La saison 2020/2021 est loin d’être une réussite pour les clubs français sur le plan européen, alors que l’UEFA vient de publier son indice annuel . La France se retrouve ainsi avec un total de 7 083 points et chute à la 8place, loin derrière les quatre principaux championnats.Sur six équipes engagées en Ligue des champions et Ligue Europa, seules deux ont en effet atteint les phases finales avec le Paris Saint-Germain et Lille ( éliminé depuis ). Une dégringolade notable, puisque l’an dernier le pays disposait de 11 000 points aidé par les performances du PSG et de Lyon (finaliste et demi-finaliste de C1). Au classement général, la France conserve tout de même sa 5place mais des résultats similaires l’an prochain pourraient voir le Portugal et la Russie à se rapprocher sérieusement.Statalacon (ou pas).