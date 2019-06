La France connaît la chanson croate

Grâce à sa petite victoire contre une Croatie qui s'est réveillée trop tard (1-0), la France s'assure un deuxième succès en deux matchs dans cet Euro U21. Les Bleuets joueront leur qualification pour le dernier carré contre la Roumanie.

Le vent celte l'emportera

Apnée à Saint-Marin

Bernardoni - Sarr, Konaté, Upamecano, Dagba - Tousart, Ntcham (Aouar, 66e) - Reine-Adelaïde (Guendouzi, 73e), Ikoné, Thuram (Del Castillo, 65e) - Dembélé. Sélectionneur : Sylvain Ripoll.



Croatie (4-4-1-1) : Posavec - Sosa, Uremović, Katić, Borevković - Vlašić, Sunjić, Moro, Ivanušek (Halilović, 86e) - Murić (Brekalo, 63e) - Jakoliš (Kulenović, 56e). Sélectionneur : Nenad Gračan.

Par Antoine Donnarieix

Il fallait une belle mélodie pour démarrer cette fête de la musique en France. Depuis Saint-Marin, l'équipe de France s'est débrouillée tant bien que mal pour éviter la mauvaise note. Le chef d'orchestre de la soirée ? Moussa Dembélé, auteur d'un but en début de match pour assurer une deuxième victoire en deux matchs dans la poule C de cet Euro des moins de 21 ans. Voilà les Bleuets assurés de disputer une place pour les demi-finales de la compétition lors de la dernière journée contre la Roumanie, où un match nul suffirait à qualifier les deux équipes pour le tableau final. Mais ce ne fût pas simple, loin de là.Au démarrage de cette deuxième journée pour les Bleuets, l'avantage du terrain semble en faveur des hommes de Sylvain Ripoll. En effet, si la pelouse du San Marino Stadium, à Serravalle, ne rappelle aucun souvenir récent aux Espoirs français, la sélection croate revient sur les terres de sa débâcle connue face à la Roumanie il y a trois jours. Dominatrice dans les premières minutes, la France parvient à rapidement prendre les devants dans la rencontre grâce à Dembélé, buteur d'une tête smashée sur un centre millimétré de Jeff Reine-Adelaïde (1-0, 8). Ancien avant-centre du Celtic Glasgow, le buteur français laisse sa place sur le devant de la scène à un autreà la sauce française : Olivier Ntcham.Dragster au milieu de la défense adverse, le milieu de terrain réalise un enchaînement parfait avant d'obliger Josip Posavec à un arrêt réflexe pour garder les siens dans la course. Touchée mais pas encore coulée, la sélection croate souhaite effacer les démons de 2018 et commencent à progressivement entrer dans son match. Après un léger temps mort histoire d'instaurer un faux rythme dans la partie, Marin Jakoliš prend de vitesse Dayot Upamecano sur une offensive éclair et arme un tir croisé du pied gauche sur lequel Paul Bernardoni était battu. Heureusement pour l'escouade tricolore, le ballon ne fait que frôler le poteau gauche de la cage bleue. Sans doute la meilleure chose possible pour remettre les idées en place avant la pause : non, la Croatie n'a pas dit son dernier mot.Brassard de capitaine autour du bras gauche, Lucas Tousart connaît quelques difficultés à maîtriser les mouvements adverses et la relance française souffre d'un inquiétant déficit susceptible de remettre en selle son adversaire du soir. Depuis son banc de touche, Nenad Gračan souhaite mettre l'accent sur la défense centrale bleue et fait entrer son colosse Sandro Kulenović pour tutoyer le gabarit des stoppeurs français depuis les airs. Sur une action anodine, Ibrahima Konaté est coupable d'une main involontaire dans la surface, mais l'arbitre central ne considère pas la maladresse comme fautive. Un nouveau coup de pied aux fesses du collectif français, qui doit se bouger pour éviter toute mauvaise surprise.Mais les alertes données semblent ne pas avoir d'influence sur le comportement d'une France apathique dans la suite de la partie. Kulenović se lance dans un combat de force avec Upamecano, débouchant sur une frappe enroulée sur le poteau gauche d'un Bernardoni protégé par sa bonne étoile. De plus en plus tendu avec le chrono qui tourne, le match se résume à des jeux de regards et des gouttes de sueur françaises pour remporter la partie. Peu en vue depuis une heure, Dembélé parvient à mettre Posavec à l'exercice d'une frappe lointaine. Le reste se résume par une gestion pénible de l'avantage au tableau d'affichage et un soulagement au coup de sifflet final. Fin du concert.