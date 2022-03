La France compte 15,5% de pratiquantes supplémentaires en un an

BB

Le football féminin redécolle en France. Après avoir connu une baisse significative du fait de la pandémie de Covid-19, le nombre de licenciées dans le football féminin repart de plus belle. La FFF a recensé pas moins de 197 779 femmes et filles titulaires d'une licence. Dans le rapport chiffré de la FFF sur le football féminin, on peut constater que la hausse la plus conséquente se fait au niveau des pratiquantes. En mars 2021, elles étaient 141 279 contre 163 177 actuellement, soit une hausse de 15,5%.Concernant le nombre de dirigeantes, il est lui plutôt en baisse. Après avoir connu une évolution significative entre 2012 et 2020, il est passé d'approximativement 34 000 à 33 385. D'autres chiffres permettent de mettre en perspective l'évolution du football féminin en France, ceux des arbitres par exemple. 1006 arbitres féminines, c'est 49% de plus qu'en 2012 (674). Il y a également davantage de femmes dirigeantes non pas en club, mais dans les comités directeurs des ligues et districts. Nous sommes passés de 11% de femmes dans les comités directeurs des ligues sur le mandat 2016-2020 à 18% pour le mandat 2020-2024, et de 14% à 17% pour ceux des districts.Une bonne nouvelle en cette journée des droits de la femme.