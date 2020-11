La France, bête noire du Portugal et de CR7

18 - Le Portugal a perdu 18 matches face à la France dans son histoire - soit plus que face à toute autre équipe au niveau international. Kryptonite #PORFRA pic.twitter.com/kgmqZkWiIj — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2020

Kryptonite. Après sa défaite (0-1) à Lisbonne face aux Bleus , le Portugal a enchaîné une dix-huitième défaite face à la France au cours de son histoire. L’équipe de Didier Deschamps est, désormais, celle devant laquelle les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont le plus souvent inclinés. Suivent l’Espagne (dix-sept), l’Italie (dix-sept) et le Brésil (treize) selon les statistiques d’Opta.Les Bleus ne réussissent pas non plus à la star portugaise, puisque le quintuple Ballon d’Or n’a jamais marqué lors de ses six confrontations avec les Bleus. Adversaires qu’il a le plus souvent affrontés sans parvenir à trouver la faille dans sa carrière, toutes compétitions confondues en club et en sélection.La chatte à DD, vraiment ?