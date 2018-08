La France au sommet du classement Fifa

2.2k

Champions mon frère !Les Bleus grimpent au sommet du football mondial. Un mois après leur sacre en Coupe du Monde face à la Croatie (4-2), les Bleus progressent de six places pour prendre la tête du classement Fifa publié jeudi. Les hommes de Didier Deschamps devancent la Belgique (+1), qu'ils ont battu en demi-finale (1-0), le Brésil (-1) et la Croatie (+16). L'Allemagne, précédente leader et éliminée dès la phase de poules, chute au quinzième rang.À noter également les belles progressions de l'Uruguay (5, +9), l'Angleterre (6, +6), la Suède (13, +11) et du pays hôte, la Russie (49, +21). Le Portugal, la Suisse, l'Espagne et le Danemark complètent le top 10. La Tunisie, première nation africaine, est 24. La Pologne (18, -10), le Pérou (20, -9), le Costa Rica et l'Islande, 32ex-aequo (respectivement -9 et -10 places), sont quant à eux les grands perdants.Ce nouveau classement Fifa, enfin un modèle logique et plus proche de la réalité.