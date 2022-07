La France a remporté le tournoi de football des Jeux méditerranéens

[#U18] VICTOOOOOIRE Nos U18 s’imposent face aux italiens 1-0 et remportent la MÉDAILLE D’OR dans ces Jeux Méditerranéens Lenny Pirringuel Un nouveau titre pour nos sélections jeunes ! On termine la saison en BEAUTÉ @FranceOlympique #FiersdetreBleuets pic.twitter.com/qz3dIn4rX3 — Équipe de France Jeunes (@edfjeunes) July 4, 2022

Ce lundi soir, l'équipe de France U18 a battu l'Italie (1-0) en finale du tournoi de foot masculin des Jeux méditerranéens à Oran. Devant plus de 45 000 personnes en tribunes, la formation coachée par Lionel Rouxel a décroché son deuxième titre dans la compétition sur un but du Bordelais Lenny Pirringuel.Plus tôt dans la compétition, les Bleuets avaient notamment battu l'Algérie sur ses terres en poule (3-2) et éliminé la Turquie en demi-finales (2-0). Déjà auréolée en 1967, la France avait cependant dû se contenter d’une médaille d’or partagée après un match nul 0-0 en finale... déjà contre les Italiens. Avec cette 78médaille et 21en or, la France termine à la troisième place au classement des médailles de la compétition, bien loin des 148 breloques de l'Italie.Un but d'un joueur évoluant sur la façade atlantique en finale des Jeux méditerranéens... Elle est là, la vraie hérésie.