Le football belge se mobilise en faveur des minorités

La tolérance avant tout.Le week-end prochain, la Jupiler Pro League et le foot amateur belge lancent une campagne baptisée Football for ALL. Celle-ci prône la diversité et lutte contre les discriminations envers les minorités. Différentes initiatives sont prévues. À titre d'exemple, les différents capitaines porteront des brassards arc-en-ciel qui seront ensuite vendus aux enchères. Les drapeaux des poteaux de corner de première et deuxième divisions seront également de la même teinte. En plus de soutenir la communauté LGBT, le football belge entend s’opposer au racisme et à toute autre forme d’inégalité.FootbALL.