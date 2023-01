La folle histoire du faux trophée de la Coupe du Monde brandi par Messi

VP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le plus gros fake de l’histoire d’Instagram ?Comme souvent dans les grands moments de sport, le triomphe de l’Argentine a donné lieu à des images fortes. Parmi celle-ci, une photo de Lionel Messi en train de soulever le trophée de la Coupe du Monde a particulièrement marqué le monde entier, jusqu’à devenir le cliché le plus « liké » de l’histoire du réseau social Instagram (plus de 74 millions de « likes » ). Pourtant, le trophée entre les mains du génie argentin n’était qu’une copie de l’original, comme le raconte le journal argentin Clarín Cette fausse version, très ressemblante à l'originale, a en fait été fabriquée par un couple de supporters. Présents au stade pour la finale, ces fans ont voulu le transmettre aux proches de Leandro Paredes pour le faire dédicacer par les joueurs. Une fois arrivé sur le terrain, le deuxième trophée s'est finalement retrouvé dans les mains de la, qui commence son tour d’honneur sans se douter de rien. Et quelques minutes plus tard, c’est Angel Di María, avec la vraie breloque en main, qui a révélé ce malentendu à son coéquipier. Un épisode suivi quelques heures plus tard de la publication de la fameuse photo par Messi lui-même.Le couple peut être fier de lui.