La Fiorentina tourmente Naples, l'Atalanta pioche encore

Partenopei /ViolaLaéteint le Vésuve. Après trois victoires consécutives, le Napoli pouvait provisoirement virer en tête de la Serie A en attendant les matchs du Milan et de l'Inter. Historiquement incorrigibles, lesont peut-être perdu plus qu'un match devant leurs supporters. Malgré un premier quart d'heure à leur avantage, les Napolitains sont restés brouillons. À l'image d'Osimhen, qui a largement loupé le cadre sur une tête en position préférentielle. Progressivement maître des débats, laa ouvert le score de façon méritée par Nicolás González () après qu'Arthur Cabral ait fait le ménage dans la surface. Fidèle à son plan de jeu, la Fiorentina a continué de trancher dans le vif. Même après la réduction de l'écart de façon limpide par Dries Mertens (), en plein temps fort napolitain. Encore peu utilisé jusqu'ici, Jonathan Ikoné a croisé du gauche après un renversement de jeu de Nico González pour redonner l'avantage aux Toscans (). Le Golgoth brésilien Cabral a ensuite réalisé un grand pont sur Lobotka, puis enroulé devant Ospina (). Malgré toute la bonne volonté de Mertens, le Napoli n'a marqué qu'un but supplémentaire (par Osimhen après un appel dans le dos d'Igor suivi d'une demi-volée très propre,) avant le coup de sifflet final et peut rouspéter contre son mental qui flanche systématiquement à domicile face à l'enjeu.NeroverdiDeaBattue chez le neuvième Sassuolo, l'Atalanta risque de ne bientôt plus viser que le spot de Ligue Europa Conférence. Il faut dire qu'en ce dimanche ensoleillé, laest tombée sur un os en Émilie-Romagne. Redoutables sur chacune de leurs attaques ou presque, lesont en effet ravi le Mapei Stadium. En forme olympique depuis février, l'hyperactif milieu offensif Hamed Traorè a notamment planté un doublé. D'abord en claquant une reprise du gauche chirurgicale sous la barre de Sportiello (), puis en jouant avec Merih Demiral dans le second acte avant de croiser son cachou (). La réduction de l'écart sur le gong par Luis Muriel () est anecdotique, tant l'Atalanta peut remercier son portier Sportiello d'avoir fermé la porte à Maxime Lopez (2), à l'homme du match Traorè du bout de la guibole (17) ou encore à Vlad Chiricheș sur un violent carafon (32). Et tant pis pour le poteau de Pašalić.