La Fio se sort du piège à La Spezia, l'Udinese cale à Crémone

Une victoire à l'usure pour la Fio (1-2), en Ligurie.La Spezia s'est montrée décomplexée dès le début de la partie, mais C'est la Fiorentina qui a mordu la première. Sur un corner tiré par Biraghi, Milenković se défait parfaitement de son vis-à-vis pour balancer une tête croisée dans les cages de Dragowski, ancien portier de la Fio jusqu'à l'été dernier. Vingt minutes plus tard, c'est sur un autre coup de pied arrêté que les hommes de Luca Gotti reviennent au score : un coup franc, éloigné et apparemment anodin, amène le ballon dans la boîte, et c'est sur une remise du dos d'Ekdal que Nzola plante son cinquième but de la saison. Le match est très ouvert, parfois un peu sanguin, en témoigne le carton rouge essuyé par Nikolaou après un tacle de boucher (83). Et les gars de Vincenzo Italiano profitent de l'infériorité numérique de La Spezia pour rafler les trois points dans le temps additionnel : au terme d'une folle partie de flipper dans la surface des locaux, c'est Cabral qui balance le cuir au fondLes deux formations restent vissées dans le ventre mou : à la douzième place pour laet la seizième pour lesLesdu Frioul, eux, ont bel et bien calé sur la pelouse de la Cremonese.L'Udinese ne traverse pas sa meilleure période, entamant cette rencontre contre la lanterne rouge de Serie A avec une série de trois matchs sans victoire. Justement, en face, la Cremonese ne se censure pas et donne bien du fil à retordre à son hôte, malgré la sortie sur blessure de Dessers à la 24. L'Udinese se fait même très peur au retour des vestiaires, mais la tentative de Bonaiuto, entré à la place de Dessers, amène une belle parade de Silvestri (55). Deulofeu était sans doute le plus attendu du côté des hommes de Sottil, mais la plupart de ses tentatives sont loin d'être dangereuses. Les approximations se multiplient, et la rencontre prend de plus en plus des airs de match-piège pour l'Udinese. Finalement, c'est sur un score nul et vierge que les deux équipes quittent le stade-Giovanni Zini. Dommage pour les, qui n'ont plus goûté aux trois points depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues.