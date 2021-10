La Fiorentina se noie à Venise

Venezia (4-3-1-2) : Romero - Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps - Ampadu, Vacca (Črnigoj, 68e), Busio - Aramu (Caldara, 87e) - Henry (Heymans, 87e), Johnsen (Okereke, 50e). Entraîneur : Paolo Zanetti.



Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Odriozola (Benassi, 46e), Milenković, Igor, Biraghi - Bonaventura (Maleh, 75e), Amrabat (Torreira, 56e), Duncan (Pulgar, 82e) - Callejón (N. González, 57e), Vlahović, Sottil. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Impuissante et sous chloroforme, la Fiorentina repart bredouille de Venise et se fixe dans le ventre mou, alors que lesdécrochent leur premier succès à domicile en Serie A depuis 19 ans et sortent de la zone rouge (1-0).Il faut attendre la 21minute pour voir la Fiorentina secouer (un peu) la lagune vénète : après une bonne récupération d'Amrabat, Bonaventura voit son tir placé dévié et détourné du bout des gants par Romero. Mais Vlahović est beaucoup trop isolé, et hormis quelques mouvements de K1 d'Odriozola, lan'a pas de mordant. Après avoir trop croisé sa reprise du gauche (34), Aramu profite de l'excellente fixation d'un Henry altruiste pour conclure dans le but vide. La passe lobée de Busio, qui lance tout ce beau monde et déséquilibre la défense florentine, vaut aussi son petit chant sur le Rialto.Toujours aussi peu dangereux, les hommes d'Italiano s'en remettent aux phases arrêtées pour faire illusion, mais aussi bien la frappe de Bonaventura après une supposée combinaison sur corner (50), que le coup franc de l'entrant Torreira (64), demeurent des coups d'épée dans l'eau. Duncan s'y essaiera avec plus de vigueur (74), mais le deuxième jaune d'un Sottil à côté de ses Mercurial ramène les visiteurs à la réalité : celle de Svoboda, qui suit Vlahović comme son ombre, et ne lui concède qu'un dernier tir frisson dans le temps additionnel.