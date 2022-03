La Fiorentina regarde l'Inter dans les yeux

4+4 - Denzel Dumfries is one of the four defenders to have both scored 4+ goals and provided 4+ assists in the big-5 European leagues this season, alongside Reece James, Jonathan Clauss and Theo Hernández. Train.#InterFiorentina — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) March 19, 2022

Inter (3-5-2) : Handanovič - D'Ambrosio, Škriniar, Bastoni (Dimarco, 80e) - Dumfries, Barella, Vidal (Caicedo, 90e), Çalhanoğlu, Perišić (Gosens, 80e) - Džeko (Correa, 74e), La. Martínez (A. Sánchez, 74e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Fio (4-3-3) : Terracciano - Venuti, Milenković (Lu. Martínez Quarta, 90e+1), Igor, Biraghi - Castrovilli, Torreira, Duncan - N. González (Callejón, 90e+1), Piątek (Cabral, 90e+1), Saponara (Ikoné, 74e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.



Pas simple, la vie sans Marcelo Brozović. Éliminée en C1 la semaine dernière , l'Inter fait du surplace en Serie A avec un deuxième match nul 1-1 consécutif, cette fois à domicile contre la Fiorentina (8). La formation de Simone Inzaghi restera troisième quoi qu'il arrive à l'issue de ce week-end.Le premier acte a été rythmé par les occasions de Nicolás González (7) ou Riccardo Saponara (14) et d'autres coups de chaud dans la surface des locaux (21et 42), pendant que Lautaro Martínez se voyait refuser un but pour hors-jeu (40). Arturo Vidal et Nicolò Barella ont ensuite manqué l'ouverture du score dès la reprise (47), et Lucas Torreira, à l'autre bout du pré, a été plus en réussite sur un service du bagarreur GonzálezL'Inter s'est instantanément remise à pousser et n'a pas longtemps douté, puisque Denzel Dumfries est venu placer sa tête - sur une galette d'Ivan Perišić - pour l'égalisation. Puis Lautaro a pensé gratter un penalty au duel avec Lorenzo Venuti avant d'être désavoué par la VAR. En fin de partie, Cristiano Biraghi a empêché Alexis Sánchez de faire gagner l'Inter (89), et l'entrant Jonathan Ikoné a buté sur Samir Handanovič au bout d'un joli rush (90+4).L'ancien Dogue court toujours après son premier pion de l'autre côté des Alpes.