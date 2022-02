La Fiorentina réaliste face à l'Atalanta

Fiorentina (4-3-3) : Drągowski - Biraghi (Terzić, 75e), Igor, Milenković (Martínez Quarta, 67e), Odriozola - Castrovilli (Duncan, 67e), Torreira (Amrabat, 38e), Bonaventura (Maleh, 76e) - Sottil, Piątek, González. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso - Tolói (Scalvini, 76e), Demiral, Djimsiti (Pašalić, 58e) - Hateboer, de Roon, Freuler (Pessina, 58e), Zappacosta (Pezzella, 59e) - Koopmeiners - Malinovskiy, Boga (Mihaila, 82e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

À l'Artemio Franchi ce dimanche midi, la Fiorentina a glané trois précieux points devant l'Atalanta (1-0) et inflige, au passage, une première défaite à l'extérieur aux Bergamasques cette saison en championnat.Le faux rythme imprégné en entame de partie n'a permis à aucune des deux formations de faire une différence pourtant possible. Nicolás González, d'abord, a été l'instigateur de quelques belles situations, d'un coup de tête décroisé, capté par Juan Musso (20). Timide, laqui n'a plus gagné depuis cinq rencontres, réagit malgré tout en se procurant la plus grosse occasion de ces 45 minutes. L'œuvre de Teun Koopmeiners, manquant son face à face avec Bartłomiej Drągowski (37). Avant la pause, Riccardo Sottil s'offrira une ultime tentative, de loin, joliment détournée par un Musso attentif (40).Ne pouvant que se réveiller, les vingt-deux acteurs n'auront malheureusement guère fait mieux au retour des vestiaires. Passablement énervé car peu servi, Krzysztof Piątek a ainsi fait parler son réalisme sur l'un de ses seuls ballons, en contrôlant et en reprenant l'excellent service de l'extérieur d pied signé González pour ouvrir la marque. Et puis c'est tout. Ruslan Malinovskiy pensera en effet égaliser mais un hors-jeu limite de Hans Hateboer, visiblement concerné par l'action, annihilera l'excellente volée de l'Ukrainien (60). Les Toscans soulagés.Ce succès permet donc à la Fiorentina de remonter au septième rang, à égalité de points avec le sixième, la Lazio (42 unités). De son côté, l'Atalanta conserve sa cinquième place mais perd du terrain sur le quatuor de tête.