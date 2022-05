La Fiorentina prend la Roma de vitesse et revient à sa hauteur

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Venuti, Milenković, Igor, Biraghi (Terzić, 90e+1) - Bonaventura (Maleh, 76e), Amrabat, Duncan - Ikoné (Saponara (90e+1), Cabral (Piatek, 76e), González (Callejón, 90e+1). Entraîneur : Vincenzo Italiano.



AS Rome (3-4-1-2) : Patrício - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp (Spinazzola, 90e), S. Oliveira (Zaniolo, 46e), Cristante, Zalewski (El Shaarawy, 66e) - Veretout - Pellegrini (Pérez, 75e), Abraham (Shomurodov, 90e). Entraîneur : José Mourinho.

TB

À fond les ballons.La Fiorentina n'avait pas le temps ce lundi soir, trop pressée de faire plier une Roma incapable de s'imposer en championnat depuis un mois. Deux buts rapides signés González et Bonaventura permettent à lade revenir à hauteur de son adversaire du jour.Il ne faut que quelques petites minutes à l'Argentin pour convaincre la vidéo de lui accorder un penalty après un accrochage avec Karsdorp, avant de se faire justice lui-même. Et un, et deux buts à zéro dans la foulée, Bonaventura trouant à nouveau les filets depuis le côté droit de la surface, après avoir pris le meilleur sur Zalewski. Pellegrini tente bien de réveiller les joueurs de la capitale, mais Terracciano s'allonge bien pour détourner son coup franc (20), avant que le doublé de Bonaventura ne soit refusé pour un hors-jeu préalable (24). Clairement dominatrice sur le plan technique, lane laisse que la frustration à son adversaire, bien embêté pour trouver des solutions.Après le repos, Cristante passe entre les gouttes malgré un plaquage sur González en pleine surface (51) et la Roma est toujours à la peine. C'est tout juste si Abraham fait passer un léger frisson sur une tête piquée qui n'accroche pas le cadre (54). Plutôt en vue dans l'entre jeu, Amrabat s'essaie à la frappe de l'entrée de la surface, mais Rui Patrício détourne (56). Il faut patienter jusque dans les 20 dernières minutes de la partie pour voir la bande de José Mourinho lâcher enfin le frein à main, avant de rapidement baisser les bras dans une fin de rencontre marquée par le retour à la compétition de Leonardo Spinazzola, plus de dix mois après sa terrible blessure lors de l'Euro . Les deux ennemis du soir se retrouvent à égalité dans la course aux derniers strapontins européens – avec également l'Atalanta – à deux journées du gong.La Serie A, reine du suspense.