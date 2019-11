La Fiorentina partage les points avec Parme

Drągowski - Venuti, Milenković, Ranieri, Dalbert - Castrovilli, Badelj, Pulgar - Chiesa, Boateng (Pedro, 85e), Ghezzal (Vlahović, 54e). Entraîneur : Montella.



Sepe - Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (Barillà, 68e) - Kucka, Scozzarella, Hernani - Kulusevski (Gagliolo 83e), Karamoh (Sprocati, 74e), Gervinho. Entraîneur : D'Aversa.

L'Aeroplanino violet stagne.Défait à domicile ce mardi contre le Hellas Vérone (0-1), Parme avait l'opportunité de doubler son adversaire du soir en cas de victoire. Mais la Fiorentina de Vincenzo Montella, encore friable et perfectible, avait à cœur de proposer du jeu au stade Artemio-Franchi. Problème : menée avant la pause sur un contre létal de Gervinho, elle a dû courir derrière le score et se contenter d'un seul petit point (1-1).Peu avant l'heure de jeu, l'attaquant ivoirien a même été à deux doigts de s'offrir un doublé. Mais Bartłomiej Drągowski s'est interposé de manière brillante, empêchant ainsi les Parsemans de faire le break. Finalement, las'est réveillée et a égalisé grâce à Gaetano Castrovilli, bien servi par Dalbert. Déjà buteur ce mercredi lors de la victoire contre Sassuolo (2-1), le jeune Italien a dédicacé son but à Franck Ribéry, en tribunes après sa bousculade avec un arbitre assistant. Le score ne bougera plus, et Parme rentre à la maison avec un petit point qui contentera Roberto D'Aversa.Vincenzo Montella, lui, fait la moue. Et il y a de quoi.