La finale retour de C1 africaine sera rejouée sur terrain neutre

Maintenant, c'est carrément la CAF qui met des clim.Alors que l'Espérance Sportive de Tunis pensait avoir conservé vendredi à Radès la Ligue des champions africaine face au Wydad AC (Casablanca) au coeur d' une finale retour ultra-litigieuse et qui n'est même pas allée à son terme , l'instance du football africain a finalement tranché lors d'un comité exécutif d'urgence ce mardi : cette manche retour sera entièrement rejouée et l'on repartira à un but partout, score du match aller. Après s'être vu injustement refuser l'égalisation alors que la VAR n'était pas opérationnelle, le Wydad avait refusé de reprendre la partie et l'arbitre Bakary Gassama avait sacré les Tunisiens alors qu'il restait plus d'une demi-heure à jouer.Ceaura lieu après la CAN et sur terrain neutre, donc «» . «» , a indiqué le président de la confédération Ahmad Ahmad. L'EST a évidemment contesté cette décision et promet de saisir le tribunal arbitral du sport . Des sanctions pourraient également être infligées aux joueurs des deux équipes ainsi qu'au club tunisien.Et si l'UEFA décidait de faire la même chose pour nous offrir une vraie bonne finale