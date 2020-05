La finale de la FA Cup programmée le 1er août

Some provisional dates for your diary... #EmiratesFACup — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 29, 2020

Le samedi 1août sera un jour de finale. Tout comme la Belgique , l'Angleterre va également jouer sa finale de Coupe nationale le 1août. La décision a été annoncée ce vendredi matin, au lendemain de l' officialisation de la reprise de la Premier League Avant cela, les quarts de finale de la compétition se disputeront le week-end du 27 et 28 juin. Les demi-finales auront lieu trois semaines plus tard, les 18 et 19 juillet. La Fédération anglaise a cependant précisé dans un communiqué que ces dates restaient provisoires, et dépendraient de l'évolution des conditions sanitaires.Au programme des quarts : un alléchant Leicester-Chelsea.