La finale de la Copa Libertadores en sursis

Une chose est sûre, délocaliser une finale, la CONMEBOL sait déjà le faire.La prochaine finale de Copa Libertadores entre River Plate et Flamengo doit normalement se tenir à Santiago de Chile, le 23 novembre prochain. Cependant, agité par des révoltes urbaines d'une rare intensité, le Chili n'est pas sûr d'être en capacité de l'accueillir. En effet, les manifestations populaires ont déjà provoqué la suspension du championnat jusqu'au 4 novembre prochain, au moins.Une finale unique, pour la première fois de l'histoire de la Libertadores, plus que jamais remise en cause puisque Pinera - le président chilien - a d'ores et déjà renoncé à l'organisation de deux sommets internationaux, la Coopération économique Asie-Pacifique, le 16 et 17 novembre prochain et la COP 25 en décembre. Ce mardi, Santiago Moreno, président de la Fédération chilienne de football, a pour la première fois émis l'hypothèse d'une annulation : «Santiago Bernabéu, prépare-toi !