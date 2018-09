La FIFA veut réguler le système des prêts

21

Prêt pour des changements ?Selon le média allemand, de possibles modifications dans le système des prêts pourraient être discutées au sein de l’European Club Associations (ECA) avant une possible analyse de la situation par l’UEFA et la FIFA.Plusieurs options sont envisagées pour réguler ce type de transactions. Dans un premier temps, les clubs auraient le droit de ne prêter que 8 joueurs (excepté pour les jeunes de moins de 21 ans, formés au club). On pense ici à Chelsea, club qui pourrait le plus en pâtir puisque lesont envoyé pas moins de quarante joueurs en prêt à droite à gauche.Autre décision qui pourrait être prise, celle pour les clubs de ne plus pouvoir se faire prêter trois ou quatre joueurs issus du même club. Une situation embarrassante pour des équipes ayant des clubs satellites. C’est le cas avec Monaco et le Cercle de Bruges, qui se prêtent mutuellement des joueurs pour les faire progresser. Le but est ici de réguler ces mouvements qui permettent à des clubs de conserver un trop grand nombre de joueurs dans leur effectif.De nouvelles règles pour la C1 et C3, la fin du but à l’extérieur qui compte double, une troisième compétition européenne... Qu’on se le dise : le changement, c’est maintenant.