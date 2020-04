La FIFA veut étendre les contrats des joueurs et adapter les dates du mercato

Directives de la FIFA pour la gestion des conséquences juridiques du #COVID19, notamment sur les contrats de travail et les transferts de joueurs▶️https://t.co/XWAsCtJbUq pic.twitter.com/8zGYr7fHh4 — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) April 7, 2020

JB

Entre deux-trois casseroles à gérer, la FIFA bosse aussi, parfois.Après formation d'un groupe de travail, l'instance internationale a publié ce mardi soir un communiqué présentant ses recommandations dans la situation actuelle à destination des fédérations et ligues locales, de manière à ce que tout le monde y voit un peu plus clair. Comme pressenti , concernant les joueurs arrivant en fin de bail en juin prochain, «[...]» Et ceci dans le but de «» .Et pour ce qui est du prochain mercato « estival » , les plans vont également être revus : «» .On croise désormais les doigts pour que Flo Balmont revienne sur sa décision