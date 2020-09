La FIFA souhaiterait supprimer les matchs retours des championnats

4

Pressing della #FIFA sulle federazioni perché studino calendari che prevedono i #playoff. Obiettivo: ridurre le partite e dare nuova linfa a competizioni che stanno perdendo appeal e spettatori televisivi (#Repubblica) pic.twitter.com/l2gzg2eSIo — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 15, 2020

D'après les informations de la, la FIFA aurait comme nouveau projet de supprimer les phases retours des championnats et d'instaurer à la place une série de matchs à élimination directe afin de déterminer le champion. Pour la grande instance du foot, ce nouveau format (très inspiré du) permettrait non seulement d'alléger les calendriers, mais en plus de rendre les championnats plus imprévisibles afin d'attirer plus de spectateurs et donc, plus de sponsors.Gianni Infantino, le président de l'instance, souhaiterait discuter de son projet révolutionnaire avant la Coupe du monde 2022 au Qatar et le calendrier de cette nouvelle formule s'agencerait de cette manière : les championnats nationaux pendant cinq mois, suivis des matchs à élimination directe, puis les coupes européennes pendant trois mois, et enfin les matchs internationaux pendant un mois et demi.Les mondes de Gianni.