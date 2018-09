La FIFA se montre clémente avec l’Inter

PM

Drapeau blanc.Le Real Madrid a connu un mercato assez compliqué. Après le départ de Cristiano Ronaldo , les Madrilènes ont également failli voir filer Luka Modrić. Après une Coupe du monde énorme, le Croate était désiré par plusieurs clubs, dont l’ Inter Lesauraient même fait plus que le désirer puisqu'un accord entre le joueur et le clubétait annoncé par la presse italienne. Modrić n’avait plus qu’à se mettre d’accord avec Madrid et son président. Après une discussion avec Florentino Pérez , il a finalement décidé de rester, et son président a immédiatement accusé le club milanais d’avoir tenté de recruter son joueur dans son dos.Épilogue de l’affaire Modrić, donc, puisque les deux clubs et le joueur ont été entendus par la FIFA qui, selon la, a décidé de ne finalement pas sanctionner l’ Inter On demandera à Luka de se calmer un peu et d’être moins bon à l’avenir, histoire d’éviter ce genre de brouille.