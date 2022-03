La FIFA retire la Coupe du monde tous les deux ans de son ordre du jour

AEC

Repartir pour mieux revenir ?La FIFA a retiré de l'ordre du jour de son congrès annuel à Doha, jeudi, son projet de la Coupe du monde tous les deux ans, sans évoquer l’avenir donné à cette mesure plus qu’impopulaire. L’AFP elle-même avoue ne pas avoir obtenu de réponse claire de l’instance sur cette absence. Les 211 fédérations membres présentes jeudi prochain éviteront donc ce dossier épineux. En décembre, la FIFA avait déjà renoncé à programmer un vote lors de ce congrès, ce qui avait rassuré Aleksander Čeferin, président de l’UEFA s’opposant au projet :Si une Coupe du monde tous les deux ans ne devrait pas revenir sur la table d’ici 2024, le projet est loin d’être enterré. La FIFA assure toujours qu'organiser une phase finale de grand tournoi chaque été, en alternant Coupe du monde et compétitions continentales comme l'Euro et la Copa America, bénéficierait. L’instance se pose en défenseure des petites nations, qui auraient ainsi deux fois plus de chance de se qualifier au Mondial, s’octroyant ainsi le soutien des fédérations africaines et asiatiques face aux fédérations sud-américaines et européennes. Parmi les autres pistes à l'étude figurent un retour de la Coupe des confédérations, mini-tournoi à huit sélections disputé entre 1992 et 2019, ou un élargissement aux équipes américaines de la Ligue des nations, créée en 2018 par l’UEFA, même siassure une source à l’AFP.On voudrait le retour d'Intervilles aussi.