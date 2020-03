La FIFA prête à payer pour un plan de sauvetage du football

1

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Infantino endu ballon rond ? Selon The New York Times ce mardi, la FIFA élaborerait des plans pour créer un fonds de secours de plusieurs centaines de millions de dollars pour venir en soutien au football, à partir de ses propres réserves monétaires évaluées à 2,7 milliards de dollars (2,46 milliards d’euros).L’objectif de la Fédération serait d’utiliser ses liquidités en soutien de toute l’économie du football, à travers une stratégie de redistribution et de garantie de prêts en faveur des équipes ou des fédérations insolvables, à l'heure où nombre sont déjà en situation de détresse financière. Cette aide serait donc ciblée en fonction des besoins et des dispositions pour soutenir la rémunération, la survie et la solvabilité des finances, à travers des dons directs, sous la forme de subventions, ou des crédits non bancaires.Pour éviter les risques de corruption et de contamination politique, le fonds d'urgence sera géré en totale indépendance vis-à-vis de la FIFA. Ce projet, s'il venait à se réaliser, constituerait le fonds d’aide pour le sport le plus élevé de l’histoire.Tout cet argent trouverait enfin son utilité.