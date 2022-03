La FIFA limite le nombre de prêts des joueurs de plus de 21 ans

BB

Réunion de crise en vue à Chelsea. Dégraisser son effectif en prêtant des joueurs à tout bout de champ ne sera bientôt plus possible. En effet, la FIFA a adopté ce mercredi un nouveau règlement visant à limiter le nombre de joueurs prêtés par chaque club. Dès juillet 2022, aucune écurie ne pourra recruter plus de huit joueurs en prêt, ni en prêter plus de huit. Cependant, cette nouvelle directive ne s'appliquera que pour les joueurs de plus de 21 ans. D'ailleurs, la saison suivante, le nombre de prêts autorisé sera réduit à sept, puis se stabilisera à six à partir de 2024-2025. Cette nouveauté au règlement s'accompagnera d'une durée minimale pour chaque prêt, la durée maximale ne devrait pas excéder un an. De plus, un club ne pourra prêter plus trois joueurs professionnels à la même équipe. Fini les clubs-satellites ?