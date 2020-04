La FIFA lance un plan de soutien aux fédérations

FIFA starts immediate financial support to member associations in response to COVID-19 impacthttps://t.co/4JWq6ssf8c pic.twitter.com/Hp1BC9qoGs — FIFA Media (@fifamedia) April 24, 2020

Comme Trump, la FIFA a compris que le Covid-19 ne résiste pas à M. Propre.Dans un communiqué publié ce vendredi, la FIFA annonce lancer un soutien financier à l'ensemble de ses associations membres pour faire face à la pandémie de coronavirus. Il s'agit de la première étape d'un plan de secours du football mondial Concrètement, environ 150 millions de dollars seront répartis entre les 211 fédérations membres de la FIFA. En plus de cela, l'intégralité des droits restants des associations aux coûts opérationnels du programme Forward 2.0 seront débloqués pour les années 2019 et 2020. En synthèse, ces mesures représentent une aide de 500 000 dollars pour chaque fédération auxquels s'ajoute tout droit restant pour 2019 et 2020.Gianni Infantino résume les raisons de ce plan : «» Le président de la FIFA confirme que des mesures supplémentaires viendront ensuite : «Le communiqué précise également que l'ensemble de ces sommes devront uniquement être utilisées «