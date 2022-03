La FIFA crée un mercato spécial pour les joueurs étrangers évoluant en Russie et en Ukraine

AEC

Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La FIFA a annoncé ce lundi la création d’un mercato spécial permettant aux joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie de trouver un autre club durant le temps du conflit, répondant à une demande formulée par le syndicat des joueurs FIFPro. Tous les contrats de travail des joueurs (environ 80) et entraîneurs étrangers évoluant en Ukraine seront considérés commejusqu'à la fin de la saison (30 juin 2022), sans qu'aucune action des parties ne soit nécessaire à cet effet,Les quelque 100 joueurs étrangers du championnat russe, ainsi que leurs coachs, vont eux aussi pouvoir suspendre leur contrat avec leur club, dans des conditions différentes. Les « légionnaires » auront jusqu'au 10 mars pour parvenir à un accord avec leur club, sans quoi ils pourrontà la ligue russe jusqu'à la fin de la saison.Les joueurs et les entraîneurs seront considérés comme hors contrat jusqu'au 30 juin 2022 et seront donc libres de signer un contrat avec un autre club sans préjudice juridique. Un mercato spécial permettra donc aux joueurs voulant ou ayant quitté l'Ukraine et la Russie de signer dans le club de leur choix jusqu'au 7 avril 2022. Les clubs sont autorisés à enregistrer un maximum de deux joueurs ayant bénéficié de l'exception.La FIFA conclut son communiqué en condamnant une nouvelle foiset appelle à une cessation rapide des hostilités et à un retour à la paix.