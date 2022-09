La FIFA confirme la présence de l’Équateur au Mondial

New - FIFA appeals committee rejects bid to exclude Ecuador from World Cup. pic.twitter.com/GMx2dJicNn — Martyn Ziegler (@martynziegler) September 16, 2022

L'Équateur n'a pas franchi la ligne.La FIFA a tranché ce vendredi : l’Équateur sera bel et bien présent au Mondial 2022. Pourtant, le Chili et le Pérou ont tenté un recours en appel afin de prendre la place de la Tri qu’ils soupçonnent d’avoir trichée en faisant jouer Byron Castillo . Selon les deux pays protestataires ainsi qu’une enquête du, il serait en réalité Colombien, aurait trois ans de plus que ses 23 piges officielles et serait détenteur d’un faux passeport ainsi que d’une fausse identité, avec la complicité de la fédération équatorienne.Mais la FIFA ne l’a pas entendu de cette oreille. Après avoir rejeté la première requête en juillet dernier, sa commission d’appel en a fait de même pour le dernier recours possible pour le Chili et le Pérou., a sobrement inscrit l’instance dans un communiqué.Les Péruviens repartent aussi tôt.