La FIFA a refusé que Wolodymyr Selensky passe un message avant la finale du Mondial

EXCLUSIVE: FIFA rebuffed Ukrainian President Zelensky's request to share a message of world peace at the World Cup final, source says https://t.co/YExSCHpzhi — CNN (@CNN) December 16, 2022

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oh ben quelle surprise !La fédération internationale de football a refusé la sollicitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui souhaitait passer un message vidéo en amont de la finale de la Coupe du monde. Étant donné que ce match est l’événement sportif le plus regardé au monde, le dirigeant ukrainien voulait profiter de cette occasion pour faire un discours vidéo diffusé dans le stade de Lusail. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine est toujours présente, Zelensky comptait prôner la paix., a confié une source proche à CNN.Cette décision de la FIFA n’est pas une surprise. En effet, ce n’est pas la première fois que la fédération présidée par Gianni Infantino rejette toute proposition avec un message politique. On se souvient du refus de la FIFA du port des brassards « One Love » , ainsi que du rejet de la proposition des brassards contre l’islamophobie Chez la FIFA, c’est :