La fièvre du mardi soir

Cinq matchs de Ligue 1, cinq victoires et une bascule : le PSG entame mardi soir, à Anfield, sa campagne européenne avec l’envie de valider les premières certitudes laissées par un début de saison passé dans un laboratoire.

Tuchel, l'anti-Klopp

« La C1 est une compétition de générations »

Par Maxime Brigand

Quand les observateurs se sont pointés sous son nez, encore sonnés par la nouvelle démonstration de force de son Liverpool Jürgen Klopp a fait le difficile, samedi, dans un couloir de Wembley : «» L’Allemand est un cannibale, un défenseur de l’émotionnel face au tout-maîtrisé : le football proposé par lesest un ensemble moins maîtrisé tactiquement que celui envoyé sur la table par Manchester City , par exemple, mais plus intense, basé sur l’erreur provoquée chez l’adversaire. «» , avait un jour glissé Sven-Göran Eriksson à Diego Simeone . On est là-dedans.Alors, que s’est-il passé ? Klopp en voulait simplement plus et a reproché à ses attaquants (Mané, Salah, Firmino, Sturridge) leur manque de «» face à un Tottenham plié (1-2) sur des erreurs individuelles suicidaires – le premier but inscrit par Liverpool en est la parfaite représentation – et qui aurait pu finir la journée avec une pilule dans le bec encore plus difficile à avaler. Après cinq victoires en cinq journées de championnat (la troisième fois de l’histoire du club après la saison 1990-1991 et celle du titre de 1978-1979), lesen sont à ce stade : régler des détails, notamment un milieu qui n’aura pas maîtrisé la totalité de la rencontre à Wembley, et on se dit que la réception du PSG , pour laquelle Klopp pourrait être privé de Firmino, touché à la cornée à Wembley, arrive au meilleur des moments. Vraiment ?Une raison à ça : plus encore que la saison dernière, Liverpool est déjà solide, diversifié, parfois brutal même s’il ne s’est offert qu’une victoire par plus de deux buts d’écart (face à West Ham 4-0) et qu’il a été bousculé à Crystal Palace (0-2) mi-août, et ressemble à son manager, un type qui réussit à maintenir le curseur collectif haut et à le pousser sous des exigences rares. Ainsi, voilà le PSG qui arrive, celui de Thomas Tuchel , un mec que Klopp connaît depuis plus de douze ans, à qui on a voulu le comparer depuis le premier jour : c’est une erreur dans le fond, le premier étant plus proche du football de Guardiola.La dernière fois, à Anfield déjà, l’histoire avait été explosive, le Liverpool de Klopp venant retourner le Dortmund de Tuchel (4-3) lors d’un quart de finale entré dans la légende d’un stade dressé depuis la nuit des temps en lieu de mémoire. Tout a changé depuis : l’état des, le cadre, l’odeur. C’est avant tout en ça que le voyage des Parisiens en Angleterre , mardi soir, aimante les étincelles : ce PSG est-il prêt à une telle montagne émotionnelle, qui se dresse tôt dans le projet Tuchel et à un moment où le club parisien, impeccable en Ligue 1 depuis le début de saison (100% de victoires), se cherche encore dans la forme ?, répond le technicien allemand dans un entretien donné à» Et donc de temps, d’apprentissage, de leçon retenue : Tuchel vient à Liverpool pour voir si ses joueurs ont retenu l’élimination subie en huitièmes de finale de la compétition l’an passé face au Real. Lui l’affirme : «(...)Et aussi ce qu’il ne faut pas faire. Pour le moment, le navire parisien avance, à son rythme (celui d’une Ligue 1 qui ne lui impose que peu de concurrence et plus que jamais transformée en laboratoire par Thomas Tuchel ) et s’apprête ainsi à rencontrer sa première vague : c’est aussi là qu’on va mesurer ses failles – l’absence d’un numéro six de métier, le véritable poids que peut prendre Bernat dans cette équipe – et sa flexibilité tactique, notamment le nouveau rôle de Neymar ou la défense à trois, ce qui serait suicidaire à Anfield (Di Francesco a tenté le coup avec la Roma en demi-finales aller au printemps dernier et a fini par exploser). Ce match est un passage au chromatographe : il s’annonce dans tous les cas bourré d’effluves.