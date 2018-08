La fiche du PSG

Cette saison, le PSG est encore l'immense favori de toutes les compétitions nationales. Mais tout le monde le sait, à Paris, la Ligue des Champions est le vrai juge de paix. Le club de la capitale a-t-il assez affuté ses lames ?

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers d'été

L'équipe-type

La prophétie : Kylian Mbappé va détruire la carrière de Fabrice Éboué

L'avis du capo

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Le quiz

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus

La photo de vacances

@psg @nike ?? Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92) le 1 Août 2018 à 8 :51 PDT

Par Alexandre Doskov

15 juin 2018. Le soleil brille, l'été arrive, et le monde entier a les yeux rivés sur la Russie où la Coupe du monde est sur le point de débuter. À ce moment très précis, Neymar est alors le joueur le plus en vue de la planète et beaucoup de monde s'attend à ce qu'il dégomme la concurrence avec l'impressionnante équipe du Brésil. Kylian Mbappé, de son côté, est un jeune crack hyper promis à un immense avenir, mais ont on attend la véritable explosion pour un peu plus tard.***15 juillet 2018. La pluie tombe dru sur Moscou, la Coupe du monde brille, et le monde entier a les yeux rivés sur Kylian Mbappé en train de la soulever après avoir marqué quatre buts dans la compétition, dont un en finale. Tous les pronostiqueurs le placent sans le Top 4 du classement du futur Ballon d'or, certains l'imaginent même rentrer chez lui avec le trophée. Neymar, de son côté, est tourné en ridicule pour ses galipettes et ses roulades sur le terrain. Et dire qu'il était venu à Paris pour quitter l'ombre de Messi, être la superstar de l'équipe, et remporter le Ballon d'or...Nous somme le 11 juin 2018. Un membre de la famille royale du Qatar passe un scanner à l'hôpital américain de Neuilly. Jusque là, tout va bien. Mais en rentrant dans sa chambre, la personne s'aperçoit que que tous ses effets personnels ont été dérobés. Préjudice du vol : 51 000 euros. Quel joueur du PSG en veut à Nasser à ce point pour dévaliser une de ses cousines ? L'enquête est en cours.3-4-3 : Buffon – Marquinhos, Silva, Kimpembe – Kurzawa, Verrati, Rabiot, Meunier – Neymar, Mbappé, CavaniEn club, sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, Mbappé a été impliqué sur 77 buts (48 buts, et 29 passes décisives). En C1, avec le PSG, il est impliqué sur 7 buts (4 pions, 3 passes dé). Et sur l'année civile 2018, il a marqué 7 fois en Bleu. Et à peine rentré de vacances après le Mondial, il a demandé à récupérer le numéro 7 à Paris. Alors cette saison, c'est décidé, Kyky part habiter dans le 77. Oui, en Seine-et-Marne, dans ce grand département un peu paumé et souvent moqué des Parisiens qui sert de frontière Est à l'Île-de-France. Un déménagement à Dammarie-les-Lys qui fait les affaires de Fabrice Éboué, auteur d'un sketch intitulé « Les gens du 77 » il y a quelques années dans lequel il dépeignait les habitants de Seine-et-Marne en campagnards finis. Le grand frisé ressors le sketch des cartons et se remet à le jouer sur scène. Ça ne passe pas du tout du côté de Kylian Mbappé, très attaché à son nouveau département, qui lance une grande campagne anti-Éboué sur les réseaux. L'immense popularité du champion du monde crée un véritable tsunami qui écrase le pauvre humoriste, contraint d'annuler toutes ses dates et d'aller exercer dans l'anonymat des cafés-concerts de sous-préfectures. Fallait pas se moquer du « sept-sept » .Niveau transferts, l'objectif n'était pas d'acheter des grands joueurs mais plutôt d'avoir un effectif stable. Dans les grands clubs européens, ce qui fait gagner une coupe d'Europe, c'est un groupe stable. Et Paris est vraiment en train de l'avoir. Bon, on a peut être une petite carence en arrière-gauche, et il nous faut un bon milieu défensif. Et peut être aussi un attaquant. Weah... Il ne faut pas que Cavani se blesse quoi ! Quant à Buffon, c'est une chose énorme. Tout le monde le respecte. Quand il ouvrira sa bouche, personne n'osera dire quoi que ce soit. On a le niveau pour gagner la Coupe d'Europe, mais la différence c'est vraiment le mental. C'est pour ça que Buffon peut apporter beaucoup. Il faut gagner avec le mental, et cette année on va gagner avec le mental. Et nous, en tribune, on veut faire encore mieux que l'année dernière, même si on a été bons pour une première saison et un retour au Parc. Cette saison, on veut remplir tous les parcages en France ou en Europe, et pousser l'équipe à fond. On veut aussi qu'il y ai une osmose entre les joueurs et les supporters. C'est ce qui manquait un peu l'année dernière. Cette année, ça va être naturel.« Il y a un an jour-pour-jour, exactement à cette heure, @Memphis ridiculisait @Areola. Il a mis luluuuuuu ;-p @paulpogba @BenPavard28 Et merci à @LoCelsoGiovani pour la superbe défense, hein ! #GreatMemories #SurLaRouteDeMemphis,LaLucarneD'Alphonse »22:52 - 21 janv. 2019Ces dernières années, le PSG en a eu, des grands buteurs. Pourtant, chaque saison, le premier buteur parisien en Ligue 1 n'est pas forcément celui que l'on attend. Saurez-vous donner les noms de ceux qui ont ouvert le compteur de buts du PSG en Ligue 1 lors des dix dernières années ?On l'a assez dit : la critique est facile, et l'art est difficile. C'est ce qu'il s'agit de rappeler à tous ceux qui ont passé leur été à se moquer des roulades de Neymar. Samedi 15 septembre, le PSG reçoit Saint-Étienne. Un quart d'heure après le début du match, ce boucher de Subotić balance un grand tacle au Brésilien qui tombe et fait des roulés-boulés sur une trentaine de mètres. Des millions de téléspectateurs se mettent à hurler de rire, et les réseaux sociaux sont déjà inondés de vannes. Mais quand l'arbitre demande la VAR pour savoir s'il doit exclure ou pas Neymar pour simulation, tout le monde ferme sa bouche. Non seulement il y a incontestablement faute sur lui, mais en plus on se rend compte d'à quel point son mouvement de chute est parfaitement exécuté. Ceux qui ont pratiqué le judo le savent, la chute en avant (, en VO) est un art. Teddy Riner, licencié à la section judo du PSG et qui est à cinq jours de partir à Bakou pour les championnats du monde de sa discipline à Bakou, souligne la performance. Le nombre d'adhésions explose, et le PSG Judo devient le plus gros vivier de jeunes judokas du pays. Subotić, lui, est expulsé sans ménagement.Presque chaque été, il y a un jeune joueur du PSG qui s'illustre lors de la pré-saison Christopher Nkunku et qui ne fait plus rien ensuite. Il y a eu Augustin, Ikone, Ongenda, ou Bahebeck, capables de cartonner en International Champions Cup au mois de juillet et de disparaître en aout lors de la reprise de la Ligue 1. Cet été, c'est Christopher Nkunku qui s'est illustré. Et sur ses 9 dernières titularisations avec le PSG, le jeunot a marqué 6 buts. Sauf que contrairement aux autres, lui ne se plantera pas à la rentrée. Thomas Tuchel a même affirmé qu'il comptait intégrer Nkunku dans sa rotation, et lui donner des responsabilités nouvelles. Et quand un jeune joueur parisien commence à faire son trou chez le septuple champion de France, on sait comment ça se termine. Un coup de fil de Didier, et une apparition en match amical contre l'Islande.Ci-dessous, une magnifique photo de quatre joueurs su Paris Saint-Germain partis en vacances ensemble à Singapour. Et pour passer le temps, ils se sont même amusés à jouer un match amical contre les joueurs d'Arsenal qui étaient aussi en vacances dans le coin. Pour la petite histoire, Verratti et ses potes ont mangé un 5-1.