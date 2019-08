La fiche des Girondins de Bordeaux

Après une saison passée avec les clés du château du Haillan en poche, les propriétaires américains des Girondins de Bordeaux se montrent plus prudents qu'à leur arrivée, niveau ambition sportive. Aujourd'hui, le projet officiel est de terminer dans la première partie de tableau, en attendant de marcher sur l'Europe en 2021. Un objectif beaucoup plus facile à réaliser que de vendre François Kamano.

Le coup de soleil

Le fait divers

L'équipe-type

Le mercato d'hiver

Ces trois choses vont se passer cette saison...

... Jimmy Briand va atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1.



... Paulo Sousa va annoncer au mois de novembre qu'il prépare déjà la prochaine saison.



... Samuel Kalu va jouer le premier rôle dans la version Nollywood de Taken



L’œil de l'ancien

Philippe Fargeon, ancien attaquant des Girondins de Bordeaux entre 1986 et 1988 puis entre 1990 et 1992 : « Déjà, il semble y avoir un recrutement intéressant avec Laurent Koscielny. Après, on peut mettre les meilleurs joueurs du monde s’il n’y a pas quelque chose qui se crée, s’il n’y a pas d’équilibre dans cette équipe, ça n’avance pas. Le travail va donc se faire en fonction des compétences de chacun et surtout de la capacité de chacun à jouer ensemble. En plus, Paulo Sousa a eu pas mal de pouvoirs depuis son arrivée, il a pu préparer son équipe, conserver les joueurs qu’il voulait et vendre ceux qu’il ne voulait plus. Il faudra déjà essayer de faire mieux que l’année dernière mais effectivement, l’objectif c’est l’Europa League. Après, l’entraîneur est arrivé il y a six mois, avec une équipe assez nouvelle, il faudra laisser du temps à cette équipe. Un bon démarrage de championnat permettra à l’équipe d’être sereine et d’envisager quelque chose de sympa pour le club à la fin de la saison. »



La pause fraîcheur

Voir cette publication sur Instagram Merci @ti.boat ?⚓️? Une publication partagée par Benoit Costil ️️️️ (@bencostil) le 17 Juin 2019 à 12 :11 PDT



À Saint-Barth', sur un bateau, autour d'une eau bleue claire, lunettes de soleil... Mais pourquoi Benoit Costil prend-t-il cette position, canette d'Heineken à la main, comme s'il regardait un multiplex de Ligue 1 avec les copains ?



Paga va lui remonter le moral

« - Oui je suis avec Raoul Bellanova là. Bonjourno ou bonsouarno, je sais pas dire bonsoir en italien (rires). Raoul, c’était dur d'entrer en jeu comme ça dans un derby ? Puis toi t’as connu les derbys à Milan hein, c’était quelque chose hein la Madonnina.



- Le match était très dur oui. Il fallait gagner le derby, mais c’est ok on va gagner à la maison.



- Si, si, mais avec ton prénom tu vas marquer des buts comme Raúl ? Ah non il est espagnol (rires). Mais il faut rester cool Raoul hein. (rires)



- Si si...



- Aller, on espère que tu vas finir au Real Madrid, on te le souhaite en tout cas. Arri vert dechi. »



Après une défaite 3-0 au Stadium de Toulouse lors de la 9e journée.



Attention talent

Il est né en 1999, il a joué à l’AS Bondy. Non, ce n’est pas Kylian Mbappé, mais Yassine Benrahou. Et attention, c’est un crack. Le jeune gaucher des Girondins, passé professionnel il y a un an et deux jours, a absolument tout du petit génie. Arrivé en Gironde en 2014, le natif du Blanc-Mesnil est rapidement surclassé et permet même au U19 nationaux de remporter le championnat de France en 2017. Surclassé ? Yassine connaît. Le franco-marocain s’avère également être un bosseur à l’école : il a sauté une classe et suit un cursus de STAPS en marge de sa carrière de footeux. Une intelligence qu’il complète avec des qualités techniques indéniables sur le terrain : rapide, dribbleur et très habile dans le jeu de passe, Benrahou a tout pour mettre le feu sur son côté droit, notamment en sortie de banc. Des qualités que Paulo Sousa a d’ores et déjà remarquées, l’intégrant au groupe professionnel dès son arrivée en avril dernier et le faisant jouer durant toute la pré-saison. Reste à savoir si celui qui s’amusait à tirer des coups francs avec Kylian Mbappé en U11 gagnera une place de titulaire.







Le quiz

Parce que le seul motif de satisfaction de la saison à venir sera l'invincibilité à domicile contre l'OM, se remémorer les buteurs bordelais du XXIe siècle au Parc Lescure et au Matmut Atlantique, dans ce classique de Ligue 1, ne ferait pas de mal, non ?







Claude-Alain Renaud et Mathias Edwards Propos de PF recueillis par CAR

Pour venir à bout des épidermes bordelais, le soleil aquitain a choisi de l'attaquer en plusieurs étapes. Et il n'a pas attendu la canicule pour passer à l'action. Dès leur prise de fonction, en septembre dernier, les nouveaux propriétaires américains annonçaient leur désir d'investir «» . Puis, en avril, Hugo Varela, sorte de Directeur sportif officieux rémunéré par GACP, affirmait que l'ambition du club était de «» . Quatre mois plus tard, Bordeaux a vendu pour 33 millions d'euros, dont Koundé pour 25 millions, tout en dépensant 7 millions pour acquérir l'attaquant coréen Hwang Ui-jo et Laurent Koscielny. Autant dire qu'aux alentours des 1250 mètres que tracent la rue Sainte-Catherine, jusqu'au littoral girondins, les cerveaux commencent à sérieusement ressentir les effets de l'insolation venue de Floride, même si deux milieux de terrain (un offensif et un défensif) et un ailier devraient rejoindre le club d'ici fin août.A 7,4 kilomètres du Matmut-Atlantique, ce ne sont pas moins de 15 000 badauds qui sont rentrés chez eux déçus, le 14 juillet dernier. Venus assister au traditionnel feu d'artifice célébrant l'union de notre belle nation, ils n'ont eu droit qu'à 16 petites minutes de pyrotechnie, le bateau d'où étaient tirées les fusées ayant pris feu. A Bordeaux, généralement, lorsqu'on veut frustrer 15 000 personnes d'un coup, c'est au stade qu'on les convoque. On salue donc l'innovation, gratuite qui plus est.Bordeaux (4-3-3 en phase défensive, 3-4-3 en phase offensive, Otavio descendant en défense) : Costil - Kwateng, Pablo, Koscielny, Poundjé - Otávio, Tchouaméni, Adli - Kalu, Préville, Briand ou Ui-jo.Les dirigeants américains du club d'des Girondins de Bordeaux adorent le mois de janvier. L'an dernier, c'est à cette période qu'ils avaient engagé les jeunes Yacine Adli, Josh Maja et Raoul Bellanova. Et il en sera de même cette saison. Tels des pros de, la cellule de recrutement proposera un contrat en Gironde à tout prospect en manque de temps de jeu. En revanche, niveau départs, ce sera le calme absolu. Ils recevront bien une offre de 18 millions pour François Kamano, auteur de 7 buts en septembre et novembre, mais en réclameront 25. Et l'affaire capotera. Par contre, le projet «» prendra enfin forme. Et c'est bien cela le plus important.