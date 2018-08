La fiche de Toulouse

Malgré tout le mal qu'ils se donnent pour descendre à l'échelon inférieur chaque année, Toulouse est en Ligue 1. Cette saison, place à une nouvelle formule pour pour rehausser leurs ambitions et enfin réintégrer le ventre mou du championnat.

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers de l'été

L'équipe-type :

Le mot du capo :

Le mot d'Olivier Kapo :

La prophétie : enfin un peu de répit pour Baptiste Reynet

Ce que la VAR va changer pour lui

Le Tweet de @JM_Aulas

Le prochain appelé chez les Bleus : Yannick Cahuzac

La photo de vacances

Le quiz

Par Fabien Liebus

Propos d'Olivier Kapo recueillis par Julien Duez, ceux de Marco par FL.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Amourette de vacances sans lendemain ou début d'une belle? Il y aurait anguille sous roche entre le Téfécé et un poids lourd du football depuis cet été. L'information a été confirmée par le président Sadran qui vise une augmentation du capital «» . S'il refuse toujours de dévoiler son nom, le prêt du jeuneManuel Garcia Alonso en provenance d'Angleterre laisse penser que Manchester City serait l'heureux élu. Un accord avec la compagnie aérienne des Emirats Arabes Unis, Etihad, déjà liée à City pourrait officialiser l'union dès cet automne.Ivres, un couple anglais a écopé d'un an de prison avec sursis pour avoir insulté, violenté et uriné sur des policiers dans l'aéroport de Toulouse le soir de la finale de la Coupe du monde.Reynet - Amian, Yago, Jullien, Moubandje - Bostock, Blin, Manuel Garcia - Gradel, Toivonen, Jean.Alain Casanova.Marco, membre des Indians Tolosa : «Régulièrement abandonné par la défense dijonnaise par le passé, Baptiste Reynet était le gardien le plus sollicité de Ligue 1 la saison dernière, avec plus de 200 frappes cadrées contre son but. La « solidité » toulousaine avec à peine 160 occasions concédées l'an dernier devrait lui permettre de souffler un peu. S'il maintien le même taux de réussite que la saison dernière (64,2%), il n'aura donc que 102 arrêts cette année et n'encaissera que 58 buts. Une saison tranquilou-bilou pour lui en perspective.De part son omniprésence (ou l'omni-absence de ses coéquipiers), seul un joueur toulousain reste concerné par l'arbitrage vidéo qui permettra de répondre aux questions suivantes : le but de Max-Alain Gradel est-il valable ? Y'a-t-il penalty sur Max Alain Gradel ? Qui est Max-Alain Gradel ? Comment va-t-il ? D'autres joueurs sont-ils sur le terrain avec lui ?Comment auriez-vous réagi si on vous avez annoncé au début de la saison 2005 que Franck Jurrietti entrerait en jeu pendant un France-Chypre ? Après une saison de transition, l'expérimenté, Yannick Cahuzac reste de loin la meilleure option toulousaine de Didier Deschamps pour pallier un coup de mou chez les Bleus en dehors du terrain. Car en cette saison post-Coupe du monde, l'équipe de France a plus que jamais besoin d'un taulier pour tenir la baraque, pousser quelques gueulantes, remonter quelques chaussettes et éviter le relâchement menant à un nouveau Knysna dans quatre ans. Le patron, c'est lui. Cahuzac en bleu, c'est évident.John Bostock à deux doigts du claquage aux ischio-jambiersEn filant à West Ham cet été pour 25 millions d'euros, Issa Diop a établi un nouveau record de vente pour le Téf. Le dernier tenant de ce "titre" avait rempli les caisses hautes-garonnaises en 2010. Alors...