La fiche de Strasbourg

Onzième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de la Ligue la saison dernière, Strasbourg veut continuer à grandir parmi l'élite. Pour cela, Alexander Djiku et Jean-Ricner Bellegarde sont venus garnir un effectif quasiment inchangé afin que le club alsacien continue sur sa lancée, sans pour autant s'enflammer.

Le coup de soleil

Le fait divers

L'équipe-type (3-5-2)

Le mercato d'hiver

Ces trois choses vont se passer cette saison...

... Kenny Lala va inscrire cinq penalties et en manqué deux.



... Thierry Laurey va s’embrouiller 17 fois avec Dimitri Liénard.



... Lebo Mothiba ne va pas sortir le maillot de son short.



L'oeil de l'ancien

Cédric Kanté, plus de 100 matchs sous les couleurs de Strasbourg, avec qui il a remporté la Coupe de la Ligue, en 2005 :



« Tous les voyants sont au vert en ce début de saison. Il y a une progression depuis quatre-cinq ans assez incroyable. Il va falloir peut-être s'habituer à vivre une saison de transition car ça va être compliqué avec un titre national et un maintien acquis plutôt facilement. Mais il y a un nouvel élément qui est la coupe d'Europe. Pour l'instant c'est vrai qu'au niveau du recrutement, en terme de quantité, il manque peut-être un ou deux éléments. Mais honnêtement, vu comment la cellule de recrutement travaille depuis quelques années, je pense qu'ils ont anticipé et qu'ils attendent d'être dans les phases de groupes, donc d'ici fin août ça peut encore bouger. Après, je pense qu'on peut viser plus haut que la 11e place si on arrive à ramener un joueur sur lequel on investit un peu. C'est le critère qui peut nous faire passer dans le premier tiers même si honnêtement, l'effectif était déjà très cohérent. Après, on n'est pas dans la catégorie des clubs qui sont capables d'investir énormément d'argent sur un seul joueur mais je pense qu'à un moment donné, c'est un peu ce qui fait la différence. »



Strasbourg accueilli par les supporters de Plovdiv avec un feu d'artifice

Pause fraîcheur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bellegarde Jeanricner ???? (@bellegarde_jr) le 15 Juin 2019 à 3 :45 PDT

Le remake du Grand Bleu bientôt dans les salles.



Paga va lui remonter le moral « - Oui Stéphane, je suis en compagnie de Thierry Laurey là. Alors mon Thierry, pas facile cette première mi-temps contre le champion en titre. On a vu que vous avez essayé de les contrarier mais le penalty avant la pause vous fait mal n'est-ce pas ?



- Ouais, bien sûr que c'est difficile de prendre un penalty avant la mi-temps, surtout quand tu penses avoir bien canalisé les offensives des Parisiens. Mais bon, M. Turpin en a décidé autrement...



- C'est plutôt l'assistance vidéo qui en a décidé autrement, non ? C'était mon impression en tout cas hein.



- Mon oeil ! La vidéo il s'en est servi pour que dalle, juste pour pouvoir réfléchir à la manière dont il allait nous enfler. À chaque fois il nous fait le coup.



- Donc selon toi y avait pas faute sur Kylian ?



- Absolument pas, il en a rajouté comme le faisait son copain Neymar la saison dernière. Puis franchement, Koné, Djiku et Mitrovic, c'est pas des bourrins, merde alors ! »



À Thierry Laurey, après la première mi-temps contre le PSG (1-0, 4e journée).







Attention talent : Jean-Ricner Bellegarde Après une fin de saison tonitruante avec le RC Lens, Jean-Ricner Bellegarde a attiré bon nombre de recruteurs à l'intersaison. Mais finalement, c'est Strasbourg qui a remporté le gros lot. D'après l'intéressé, interviewé par L'Alsace après sa signature, le choix du Racing résonnait comme une évidence : « Dès que j'ai su que Strasbourg me voulait, je n'ai pas hésité » . Sûr de son choix, le finaliste de la Coupe Gambardella 2016 débarque même avec le statut de jeune premier de la classe puisque le milieu relayeur était capitaine du RC Lens la saison passée, à seulement 20 ans. Tout est dit.



Thierry Laurey légèrement blessé dans l’incendie de son immeuble

Le quiz Ce dimanche contre le FC Metz, Thierry Laurey va débuter sa quatrième saison sur le banc strasbourgeois, une première pour le Racing depuis le début du XXIe siècle. Saurez-vous retrouver ses prédécesseurs ?







Par Maxime Renaudet Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Relativement peu actif sur le marché des transferts cet été, Strasbourg a recruté en toute discrétion le jeune Cawdy Williams, en provenance du centre de formation du Paris Saint-Germain, où il n’a pas souhaité signer son premier contrat professionnel. Latéral droit de 19 ans, il évoluait la saison dernière avec les U19 de la capitale et en était l'un des éléments moteurs avant de se blesser salement à une cheville. Véritable pari sur l’avenir, il intégrera d’abord la réserve alsacienne qui évolue en N3. Mais les ambitions de l'ancien ailier droit sont évidemment bien plus élevées. D'ailleurs, il n'est pas impossible que l’ancien titi parisien ait sa chance cette saison, surtout si Kenny Lala quitte le club strasbourgeois avant la clôture du mercato. Attention malgré tout à ne pas devenir la bonne poire de l’effectif alsacien.Dans la nuit du lundi 5 août, à trois petits kilomètres du Stade de la Meinau, un incendie s’est déclaré dans un immeuble de la capitale européenne avant l’intervention des sapeurs pompiers, qui ont évacué pas moins de dix-sept personnes. Environ une heure plus tard, un peu plus au nord de la ville, un second incendie a eu lieu, dévastant une bonne partie d'un immeuble de six étages. Deux pompiers mobilisés ont été blessés, sans conséquence, tout comme un homme de 55 ans. Ce dernier n’était autre que l’entraîneur du Racing, Thierry Laurey, emmené à l’hôpital après s’être luxé l’épaule en chutant dans l’escalier de l’immeuble lors de l’évacuation.Sels - Koné, Mitrovic, Djiku - Lala, Sissoko, Thomasson, Martin, Liénard (ou Carole) - Da Costa, Mothiba (ou Ajorque).Aux portes de l'Europe à la trêve hivernale suite à une victoire à la Meinau contre Saint-Étienne (3-0), les hommes de Thierry Laurey continuent de surprendre leur monde. Malheureusement pour le public strasbourgeois, le club ne peut pas refuser l'offre de 25 millions d'euros pour Kenny Lala, qui s'en va en plein mois de décembre à Brighton. Malin comme un lynx, Marc Keller réinvestit cette oseille dans deux noms aussi ronflants qu'excitants. Le club parvient tout d'abord à se faire prêter Kevin Malcuit, barré par Elseid Hysaj au Napoli et qui fait du coup son grand retour en Ligue 1 un an après l'avoir quittée. Après l'ancien lillois, c'est au tour du milieu japonais Shinji Kagawa de rejoindre la troupe strasbourgeoise. Convaincu par son coéquipier en sélection Eiji Kawashima de venir s'installer en Alsace, l'ancien joueur de Manchester United débarque pour permettre au club de passer définitivement dans la cour des grands. Manque de chance, le Japonais se blesse au cinquième métatarsien dès son cinquième entraînement.