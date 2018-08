La fiche de Strasbourg

Une saison après avoir marqué les esprits en s'offrant le scalp du PSG, séduit avec la bouillante ambiance de la Meinau et offert un fabuleux finish pour se sauver, les Strasbourgeois ne refuseraient pas un peu de sérénité pour leur second exercice consécutif dans l'élite.

Le coup de soleil de l'été

? La station de tram Krimmeri-Stade de la #Meinau relookée aux couleurs du Racing ! Cette initiative s'inscrit dans un projet global qui prévoit aussi une future « Allée Racing » et une Fan Zone conviviale et festive.➕ Toute la vidéo ?️ :➡️ https://t.co/KFCY7y2zTC pic.twitter.com/avuWhJ9rzo — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 18 juillet 2018

Le fait divers d'été

L'équipe-type

La prophétie : Matz Sels va permettre au Racing de prendre le large

L'avis du capo

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Vidéo

Le prochain appelé chez les Bleus : Kenny Lala

La photo de vacances

Le quiz

Par Mathieu Rollinger

Propos d'Olivier Kapo recueillis par Julien Duez, ceux de Philippe Wolff par MR.

Face aux températures caniculaires, le moite mois de juillet strasbourgeois s’est surtout joué dans la clim des tramways de la ville. Car en dépit d'arrivées clinquantes (même si celles du Nantais Adrien Thomasson, du défenseur serbe Stefan Mitrović et du Clermontois Ludovic Ajorque restent prometteuses), c’est plutôt un geste de la municipalité et de la société de transports en commun (CTS) qui a attiré l’intérêt des supporters du Racing. Comment ? En décorant la station Krimmeri-Stade de la Meinau aux couleurs bleues du club, bardée de grands autocollants avec un message de soutien en langue locale. «» (Ça commence, maintenant, en alsacien) peut-on y lire. «» , expliquait le RCSA dans un communiqué. Quel happening mes amis !À ceux qui pensent que la victoire de l’équipe de France en Russie est un vol, qu’ils se penchent sur le larcin de cette Strasbourgeoise héroïnomane de 45 ans, condamnée à six mois de prison et 300 euros de dommages et intérêts pour avoir volé des supporters en liesse le soir du 15 juillet. Le butin ? Un téléphone portable, un portefeuille, un parapluie et trois sacs. Le fameux esprit Coupe du monde.Sels - Lala, Mitrović, Martinez, Ndour - Gonçalves, Sissoko - Thomasson, Martin, Liénard - Ajorque.Thierry Laurey.55% de sodium, 31% de chlorure, 8% de sulfates, 4% de magnésium, 1% de calcium et 1% de potassium. Voilà la composition du Sels de mer, qui devrait permettre à Strasbourg de flotter cette saison. Débarqué en Alsace pour 4 millions d'euros en provenance de Newcastle et un prêt la saison dernière à Anderlecht, le gardien belge devra pour une équipe qui a encaissé 14,5% des tirs subis, le pire totale de la dernière saison de Ligue 1. Et qu'importe que le garçon ait encaissé neuf buts (dont un triplé de Layvin Kurzawa) face au PSG lors de sa double confrontation contre le champion de France en Ligue des champions : cela fera toujours un pion de moins que le Racing face au même adversaire.Philippe Wolff, président de la Fédération des supporters : «@JM_Aulas a répondu à ce tweet :Des métaphores filées, des tics, des sifflements dans tous les sens, des «» , des claquements de langues, des apostrophes, des «» , des arguments balancés en pagaille… Les conférences de presse de Thierry Laurey sont aussi naturelles que décousues. Alors pour retrouver le fil de la discussion, rembobiner permettrait de rendre tout ça plus intelligible.On ne va pas se mentir : une fois la hype Benjamin Pavard passée et à n’importe quelle rechute de Djibril Sidibé, le poste de latéral droit en équipe de France n’est toujours pas plus fourni qu’avant la deuxième étoile. Et plutôt que de se retrouver à poil ou de relancer Sébastien Corchia lors du match amical en octobre prochain contre l’Islande, Didier Deschamps ne pourra que donner sa chance au Strasbourgeois de 26 ans. Et puis quel autre club de Ligue 1 laisse son arrière droit tirer les penaltys ?Après avoir plongé la tête la première l’an dernier dans le grand bain de la Ligue 1, l’attaquant Nuno Da Costa prend enfin conscience des requins qui y rodent. L’insouciance n’a qu’un temps.En quittant l’Alsace pour rejoindre l’AS Monaco, Jean-Eudes Aholou a permis au Racing de réaliser la plus belle vente de son histoire. Un bol d’air pour un club qui n’avait pas enregistré de départ facturé à plus de 2 millions d’euros depuis plus de dix ans.