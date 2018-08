La fiche de Saint-Étienne 2018-2019

Pas trop de recrues mais quelques prolongations qui vont bien : Jean-Louis Gasset a beau gueuler, l'effectif de Saint-Étienne est dans la continuité d'une seconde partie de saison 2017-2018 de haute volée. Et si la dynamique perdure, cela pourrait sentir l'Europe en fin de saison.

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers d'été

L'équipe-type

La prophétie

L'avis du capo

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus

La photo de vacances

Le quiz

Par Nicolas Jucha

Pas content du mercato stéphanois - lequel ne serait pas en phase avec les promesses pour le faire rester en fin de saison passée -, Jean-Louis Gasset a poussé son coup de gueule. Bien dans son rôle, le coach de Sainté, mais peut-être pas dupe sur la qualité réelle de sa situation. Joueurs clés dans le renouveau stéphanois de la seconde partie de saison 2017-2018, Nevan Subotić, Mathieu Debuchy et Yann M'Vila sont encore là et vont faire des heures supplémentaires. Une superbe nouvelle pour un effectif qui garde également ses tauliers habituels : Stéphane Ruffier dans les buts, Loïc Perrin derrière, ou encore Romain Hamouma comme feu follet devant. Si l'on ajoute à cela le recrutement de Thimothée Kolodziejczak pour doubler les postes de défenseur central et d'arrière gauche, et surtout celui de Wahbi Khazri pour être le buteur des Verts, l'ASSE a peut-être réalisé un très bel été, marqué par de la stabilité et deux retouches pertinentes.Un homme de 46 ans a été jugé par le Tribunal Correctionnel de Saint-Étienne pour avoir brûlé une voiture en pleine rue. Deux fois. L'homme était censé réparer le véhicule mais a perdu patience en attendant le moteur qu'un tiers était censé lui amener. Verdict : douze mois de prison dont six avec sursis et obligation de soigner son addiction à l'alcool.Ruffier - Debuchy, Subotić, Perrin, Kolodziejczak - M'Vila, Selnaes, Hamouma, Monnet-Paquet - Khazri, Diony.Cette saison, Saint-Étienne devrait se mêler à la lutte pour la Ligue des Champions grâce à laencaissée dans le Chaudron face à Lyon en novembre 2017. Car depuis le début de la décennie, il existe une corrélation entre les derbies joués à Geoffroy Guichard et le classement final des Verts. Si les Stéphanois se font pourrir à la maison par le voisin lyonnais, ils gagnent des places au classement la saison suivante, ou au moins se maintiennent dans le top 5. C'est ainsi qu'après une humiliation en février 2011 (1-4 pour l'OL), l'ASSE est montée à la septième place de Ligue 1 la saison suivante. Avant de finir les saisons 2013 à 2015 dans le: cinquième en 2013 et 2015, quatrième en 2014, à chaque fois après avoir perdu à domicile. Pour passer un nouveau cap, il fallait se faire respecter à la maison face à Lyon ? Or, c'est après avoir explosé l'OL 3-0 le 30 novembre 2014 que les emmerdes ont commencé pour Sainté : « seulement » sixième la saison suivante, puis une glissade progressive vers le ventre mou - huitième en 2017, neuvième en 2018 - à la suite de trois derbies gagnés dans le Chaudron. Autant dire que la célébration de Nabil Fekir annonce un renouveau mathématique pour les Stéphanois.(déjà là la saison passée, NDLR)» Par contre, avoir eu Jean-Louis Gasset pour adjoint semble n'être d'aucune aide pour la carrière du Président.» #wearethechampionsMercredi 5 décembre, Bordeaux/Saint-Étienne. Jaroslav Plasil se fait méchamment découper par Nevan Subotić dans la surface. Faute indiscutable et sanction immédiate : l'arbitre Clément Turpin siffle penalty et carton rouge pour le défenseur serbe. Puis expulse à son tour Stéphane Ruffier, visiblement coupable de gestes menaçants et de propos insultants à l'égard du juge de ligne qui vient de s'écrouler suite à un malaise. Mais la régie vidéo interpelle l'homme en noir et lui demande un délai d'attente pour vérification. Quelques minutes plus tard, Turpin retire les deux cartons rouges et annule le penalty. Le Tchèque quitte le terrain sur civière et sous assistance respiratoire. Carrière probablement terminée au vu de sa double fracture ouverte tibia/fémur. Sainté s'impose 4-0 avec un grand Ruffier, et l'arbitre s'explique en zone mixte après le match : «» Quant à la situation de Stéphane Ruffier, Turpin pointe du doigt le spécialiste en lecture labiale présent avec les arbitres vidéos - une innovation décidée par la LFP - pour dédouaner le colosse : «"Il y a hors-jeu hein. Si tu veux être mon copain, toi siffler hors jeu..."Stéphane Ruffier ? Mathieu Debuchy ? Yann M'Vila ? Les trois anciens internationaux français de l'effectif stéphanois sont a priori les plus proches du groupe France. Mais Ruffier refuse d'être le remplaçant du remplaçant, Debuchy n'a plus l'envie de se casser pour aller déloger Pavard, et M'Vila n'offre pas les mêmes garanties qu'un N'Golo Kanté. Fraîchement recruté aux Tigres de Monterrey, Thimothée Kolodziejczak a en revanche une grosse dalle et l'envie de prouver. Que ce soit dans l'axe ou en arrière gauche, l'ancien Lensois et Lyonnais assure à chaque fois que Jean-Louis Gasset fait appel à lui pendant la première partie de saison. Après le Nouvel An, il est même promu capitaine et s'installe dans le couloir gauche. Alors que Benjamin Mendy peine à redevenir titulaire à Manchester City et que le football anglais a déjà cassé trois fois le nouveau nez de Lucas Digne, Didier Deschamps décide de miser sur le néo-Stéphanois pour doubler l'intouchable Lucas Hernandez lors du premier rassemblement de 2019. Et assure ainsi une présence en EDF à la communauté d'origine polonaise, qui commençait à faire pression sur le sélectionneur depuis la retraite internationale de Laurent Koscielny.À Sainté, on aime les joueurs qui courent, qui sont altruistes et fidèles contre vents et marées. Un portrait-robot qui fait penser au meilleur ami de l'homme, le chien. En clair, chez les Verts, il faut un esprit de canidé sur la pelouse. Et quoi de mieux pour la « préparation invisible » que de se mettre en couple avec une chienne ? Jessy Moulin s'est donc officiellement mis en couple avec son animal de compagnie pendant l'été.