La fiche de Nice 2018/2019

Passé de peu à côté d’une troisième qualification européenne d’affilée en mai, c’est un OGC Nice pas mal remanié qui va tenter de se maintenir dans le cercle des équipes qui pèsent en Ligue 1. Pour cela, le Gym devra faire sans Lucien Favre, Alassane Pléa et Jean-Michaël Seri, partis exercer leurs talents à l’étranger, mais avec un champion du monde 98 sur le banc, Patrick Vieira, et peut-être même Mario Balotelli en pointe. Suffisant pour mériter le coup d’oeil.

Par Simon Butel

Après deux ans de bons et loyaux services (43 buts en deux saisons), Mario Balotelli avait gagné le droit d’aller voir plus haut. Ciblé par l’OM, prêt à lui lâcher le plus gros salaire de l’histoire du club, l’Italien a rencontré début juillet les dirigeants olympiens, et l’officialisation de sa venue n’était alors plus qu’une question de jours. Le problème, c’est que Super Mario a un agent (Mino Raiola) très très gourmand, désireux de ramasser une bonne partie des 10 millions exigés par la direction niçoise pour le laisser filer, et qui continue d’agiter ses réseaux en Italie et en Allemagne en quête d’une surenchère. Pas chaud pour traiter avec l’agent italo-néerlandais, Marseille n’a toujours pas formulé d’offre, et puisque le garçon a eu le bon goût de sécher les deux premières semaines d’entraînement, Nice n’a plus vraiment l’intention de lui faire de cadeaux, pas plus qu’à Raiola ou à l’OM d’ailleurs. Après tout, Balotelli a encore un an de contrat. Pourrait-il rester ? L’hypothèse est de moins en moins farfelue. Le dossier, qui bloque en partie le mercato niçois, gonfle en tout cas particulièrement Patrick Vieira. Il faut dire que pendant ce temps, le nouveau coach des Aiglons a dû aligner un gamin de 17 ans (Lamine Diaby-Fadiga) ou des milieux (Pierre Lees-Melou et Ihsan Sakho) en pointe durant la prépa.22 juillet, aéroport de Nice. Alors qu’ils s’apprêtent à décoller avec à leur bord respectivement 79 et 179 personnes, deux vols pour Rome sont évacués en urgence. La raison ? Ce message, signé « Ali » , reçu par deux passagers via l’application AirDrop : «» . Coup de folie de Mario Balotelli pour faire foirer son transfert à la Lazio ? Que nenni : le dit Ali est un gamin koweïtien de 12 ans se trouvant à bord de l’un des appareils avec ses parents, et bon pour se cogner le trajet pour la capitale italienne en bagnole. À l’arrière, et sans son iPhone 10, confisqué par la police aux frontières.Benitez - Attal, Hérelle, Dante, Boscagli - Lees-Melou, Danilo, Cyprien - Srarfi, Diaby-Fadiga (ou Balotelli), Saint-Maximin.Patrick Vieira.Treize saisons que ça dure. Depuis 2006, jamais un gardien niçois n’a disputé les 38 rencontres de Ligue 1 sur une saison. Le dernier à avoir réalisé cette performance étant Damien Grégorini, titulaire sans interruption entre 2003 et 2006 et victime de l’avènement d’un certain Hugo Lloris en fin de saison 2005-06. Même David Ospina, numéro 1 entre 2008 et 2014, n’y est pas parvenu, culminant deux fois à 37 matchs. Pire : depuis le départ du Colombien, le titulaire du poste (Delle en 2014-15, Pouplin en 2015-16 et Cardinale en 2017-2018) a presque toujours perdu sa place en cours de saison. Propulsé au rang de numéro 1 en 2015, Mouez Hassen a lui aussi été rétrogradé quelques mois plus tard. Poussé sur le banc l’an dernier par Walter Benitez, Yoan Cardinale ferait donc bien de se tenir prêt. Numéro 2 à Nice est un métier d’avenir.« Pour info l’action @OL se porte très bien : +0,38% et désormais valorisée à 3,01€ !!! (émoticônes pouce vers le haut) Faisons confiance à Bruno. »Un amorti de la poitrine plus haut que la tête de Jérémy Morel, un sombrero sur le même malheureux Morel pour se remettre face au but, et une volée du gauche brutale sous la barre d’un Anthony Lopes impuissant. L’action est digne du « grantatakan » que l’OM n’aura pas, cette année encore. Sorti du banc quelques heures seulement après avoir annoncé qu’il irait jusqu’au bout de son contrat à Nice, Mario Balotelli signe son retour en Ligue 1 de la plus folle des manières le 31 août : en offrant, au bout du temps additionnel, la victoire au Groupama Stadium (0-1) et la première place à un Gym héroïque, réduit à huit et qui comptera au coup de sifflet final dix points d’avance sur Lyon, relégable. Fier comme Artaban, Super Mario demande la VAR, et se dirige vers les écrans de contrôle pour se faire un ralenti de son but. De retour sur la pelouse, il enlève son maillot pour exhiber un tee-shirt « There’s only one Olympique » et ainsi déclarer sa flamme à l’OGCN. Et écope d’un second carton jaune, synonyme de défaite sur tapis vert pour les Aiglons.Adil Rami et sa moustache s’étant retirés au sommet, il y a, en ce mois d’octobre 2018, une place à prendre dans le groupe France. Mais si la succession de Samuel Umtiti comme axial gauche est assurée pour plusieurs générations, chez les droitiers, derrière Varane, c’est le désert à l’heure d’affronter l’Islande à Guingamp et l’Allemagne au Stade de France : Zouma et Diakhaby n’ont pas encore joué une minute à Chelsea et Valence, et Mukiele et Upamecano ont cédé aux sirènes de la République Démocratique du Congo et de la Guinée-Bissau, leur pays d’origine. Rechignant à faire de Pavard une vulgaire doublure dans l’axe après l’avoir promu titulaire à droite lors du Mondial, DD demande conseil à son capitaine Hugo Lloris. Ce dernier lui glisse deux noms : ceux de son pote Jérémy Toulalan, qui se refait la cerise à Lorient après six mois sans jouer, et de son frère Gautier Lloris, qui vient d’enchaîner quatre titularisations en L1 avec les Aiglons. Les automatismes développés avec son frangin dans le jardin familial et sa bonne connaissance de l’Islande, qu’il a affrontée en octobre 2013 lors des éliminatoires de l’Euro 2014 U19, plaident largement en faveur du second, titularisé à la surprise générale au Roudourou. Et fautif sur le but vainqueur de Kolbeinn Sigthorsson, comme deux semaines auparavant à Nantes en championnat.Dante peut sourire : encore un point dans la musette et il finissait à poil sa partie deLa différence entre Michaël Chrétien et Luka Modric ? Le premier a déjà tapé Hugo Lloris dans une finale. C’était en 2006, en Coupe de la Ligue avec Nancy, et c’était la première et dernière fois que l’OGC Nice foulait la pelouse du Stade de France. Saurez-vous retrouver le nom des 14 Niçois ayant disputé cette finale ?